Giovanni Savarese es el nuevo entrenador en jefe del equipo de Portland Timbers

El ex goleador venezolano viene de sumar cinco exitosas temporadas en el banquillo de New York Cosmos, en la segunda división de Esrados Unidos.

El equipo de Portland Timbers nombró este lunes a Giovanni Savarese como su nuevo entrenador en jefe de cara a la temporada 2018 de la MLS.

Savarese se convierte en el tercer entrenador en la historia del club en la MLS, aporta a la organización de los Timbers 25 años de experiencia profesional como jugador y entrenador. El cargo más reciente de Savarese ha sido como entrenador de New York Cosmos, equipo de la NASL (liga de segunda división) con el que obtuvo tres Soccer Bowls en las últimas cinco temporadas.



El nuevo estratega de Portland Timbers, de 46 años, será presentado en una conferencia de prensa que se llevará a cabo en los primeros días de enero.

"Tras una intensa búsqueda de entrenador, estoy muy complacido en anunciar a Gio Savarese como el nuevo técnico en jefe de Portland Timbers", dijo a través de un comunicado Merritt Paulson, propietario del club. "Gio es un individuo inteligente, con mentalidad de ataque, que representa una gran adición para nosotros dentro y fuera del terreno de juego. Estamos encantados de dar la bienvenida a Gio y su familia a Portland".

"Nos entusiasma poder tener a bordo a Gio como el entrenador en jefe para nuestro club. Él nos aporta un montón de conocimiento en todos los niveles de juego y su filosofía está en línea con las expectativas del club y encajan con nuestro personal", agregó Gavin Wilkoinson, gerente general y presidente del departamento de fútbol de los Timbers. "Su liderazgo y capacidad de mando -además de sus valores y logros previos- lo convirtieron en la elección adecuada para este club. Estamos encantados de darle la bienvenida a los Timbers".



Nacido en Caracas, Venezuela, Savarese se une a los Timbers tras pasar las últimas cinco temporadas como entrenador y director deportivo de New York Cosmos, donde desarrolló uno de los equipos más exitosos de la NASL. Durante su gestión el equipo neoyorquino cosechó un historial de 65 victorias, 26 derrotas y 44 empates en 135 partidos de temporada regular. Además, obtuvo con el Cosmos los Super Bowls (título de campeón) de 2013, 2015 y 2016.

"Estoy entusiasmado y orgulloso por poder ser el entrenador en jefe de Portland Timbers. Esta es una oportunidad sobresaliente para mí mientras doy mi próximo paso en mi carrera profesional", expresó Savarese. "La pasión, la ambición y el respaldo que rodea a este club es verdaderamente inspirador y estoy sinceramente honrado por la oportunidad de liderar al equipo en las canchas y aumentar la historia de éxito de este club, tanto para la comunidad como para los increíbles aficionados de Portland Timbers".



Antes de unirse a New York Cosmos, Savarese fue el jefe de desarrollo juvenil para New York MetroStars / Red Bulls entre 2005 y 2007. En 2010 se convirtió en el director de la academia del Cosmos, hasta convertirse en el entrenador principal de ese club en noviembre de 2012.

Como jugador, Savarese disfrutó de una carrera de 18 años de duración, que finalizó con 159 goles anotados en 322 partidos disputados en ligas de Estados Unidos, Venezuela, Italia a Inglaterra. Además, fue convocado en 30 ocasiones por la selección nacional venezolana.

Savarese jugó durante tres temporadas para los MetroStars (el equipo que hoy conocemos como New York Red Bulls), con el que anotó 41 tantos en 85 partidos de temporada regular. Dentro de la MLS también probó suerte con las camisetas de New England Revolution y San Jose Earthquakes. En Italia defendió los colores del A.C. Perugia y A.S. Viterbese. En el fútbol inglés pasó por las filas del Swansea City y del Millwall F.C.. En Venezuela militó en las filas del Deportivo Italchacao.



