Giovani dos Santos tras primer gol del año: "No importa si marco o no, quiero ganar partidos"

Gio dos Santos anotó casi un año después, pero no evitó derrota de L.A. Galaxy Univision Deportes Network

CARSON, California -- A pesar de regresar a la titularidad y marcar gol, Giovani dos Santos no pudo celebrar este sábado como una gran noche. El marcador adverso para el LA Galaxy (2-3) se convirtió en la mancha que amargó al mexicano.

“No importa si anoto goles o no, solo quiero ganar partidos”, le dijo Gio a los medios tras la tercera derrota en fila como locales del LA Galaxy, esta vez a manos de New York Red Bulls.

Tras haber regresado de una lesión muscular el fin de semana pasado, el mexicano volvió a ser titular para conformar el ataque ideal de su equipo junto a Zlatan Ibrahimovic, Ola Kamara y Romain Alessandrini. Pero aún así no les alcanzó.



“Creo que hicimos un buen trabajo (ofensivo). Mantuvimos el balón, creamos oportunidades y es frustrante perder tres juegos seguidos en casa”, aseguró el mayor de los Dos Santos en MLS.

Aún así, Gio intentó buscar aspectos positivos. “Tengo confianza en que vamos a volver”, dijo al referirse al aspecto grupal. Y en lo individual, el balance fue bastante alentador durante los 80 minutos que estuvo en el terreno de juego.

“Me noté muy bien, físicamente bien, sin ninguna molestia”, explicó antes de recordarle a la prensa que el haber estado lesionado no significaba estar parado sino por el contrario trabajar en otros aspectos. “Estoy al cien por cien, si no no hubiese jugado el partido. Quiere decir que el trabajo que hice cuando estuve lesionado fue bueno”.



Los 35 minutos de Gio en el segundo tiempo fueron muy prometedores e influyentes. Tanto en el ritmo de su equipo, la creación e incluso el gol. Algo que Ibrahimovic le hizo notar a los medios. “Gio es el que nos da el manejo, a él debemos darle la pelota para construir y no que él la tenga que buscar. Si no le llega es error del equipo, no de él. Su trabajo fue muy bueno”.



Los elogios para el mexicano llegaron también de parte de su entrenador Sigi Schmid. “Jugó muy bien”, dijo el técnico en conferencia de presa. “Intercambió con Ibra cuando Zlatan vino por la pelota, estuvo en buenas posiciones, remató rápido para el gol y son sus primeros minutos significativos desde su lesión, así que seguirá mejorando”.

Pero al propio Giovani es evidente que el cambio no le gustó mucho aunque lo entienda. “A ningún jugador le gusta que lo cambien”, empezó por decir el mexicano. “Creo que teníamos muchas posibilidades de darle la vuelta como estábamos controlando el partido, pero al final son decisiones técnicas que hay que respetar.”



Giovani tendrá otra posibilidad de seguir mostrando que volvió en buen nivel, el próximo fin de semana de visita a Houston, muy seguramente ya con la presencia también de su hermano Jonathan quien se recupera de una lesión muscular.