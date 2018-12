Gio Savarese y la MLS Cup: "Estos son los momentos para los que los grandes jugadores están hechos"

"Estamos decididamente entusiasmado por haber llegado hasta aquí", expresó el técnico venezolano. "Los muchachos siempre creyeron que esta podía ser una posibilidad para nosotros mientras nos mantengamos como grupo. Entendemos que tendremos delante a un gran equipo, con una gran afición y un gran entrenador. Eso no es más que una gran motivación para nosotros".

Si bien esta es su primera temporada en la MLS, Savarese es un entrenador acostumbrado a jugar finales y a ganarlas. No en vano el exdelantero ha ganado tres títulos nacionales de la desaparecida North American Soccer League con el New York Cosmos en años recientes. El salto de la que en ese entonces era la segunda división norteamericana a la MLS no ha sido tan grande en lo profesional, salvo por algunos detalles insoslayables.