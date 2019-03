Gio Savarese y el irregular comienzo de año de Timbers: “Tenemos que ser mejores”

Si el arranque de su primera temporada como técnico de MLS fue complicado, para Giovanni Savarese el segundo puede ser una verdadera pesadilla. Aún así, en el primer año el venezolano llevó a Portland Timbers a la final de la liga norteamericana, y en este 2019 no quita el dedo del renglón, pese a las adversidades.

“Sabíamos que iba ser un inicio difícil jugando 12 partidos fuera de casa, es complicado”, le dijo el venezolano a FutbolMLS.com analizando un factor que no era secreto y que en sí mismo es peor que en 2018.

“Tenemos que ser mejores”, fue la sentencia del entrenador para el estado general del fútbol en su plantel. “Hay que ajustar ciertas cosas, los goles suceden en momentos cruciales. No es un trabajo de la defensa, es un trabajo en general. El grupo tiene que defender mejor”, apuntó.



En 2018, Portland Timbers no pudo ganar en ninguno de esos primeros cinco partidos y no

consiguió una victoria solo hasta el día de apertura de su estadio. Este año es evidente que no se puede dar esa ventaja en más de una decena de juegos y el punto en las condiciones de Colorado ya es una ganancia.