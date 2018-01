Gio Savarese, nuevo entrenador de Portland Timbers: "Este es el momento justo y el equipo ideal"

Tras la presentación como entrenador y director deportivo de Portland Timbers, el venezolano Giovanni Savarese contó detalles de su llegada, se declaró listo para el nuevo reto y dio los nombres de los asistentes que trae a los ‘leñadores’.

El nuevo cuerpo técnico incluirá dos sudamericanos más. “Me acompañan Carlos Llamosa como asistente técnico y Guillermo Valencia como preparador de arqueros”, le contó Savarese a FutbolMLS.com.

Llamosa es otro ex jugador de MLS quien trabajó con Savarese por cuatro años con el New York Cosmos y en 2017 fue asistente de New England Revolution. Por su parte ‘Memo’ Ochoa ha trabajado con seleccionados juveniles de Estados Unidos y también con Savarese en el Cosmos.



“La oportunidad se dio en el momento justo”, dijo Gio confirmando los rumores. “No tengo problema en decirlo, había una cláusula en el contrato (con el New York Cosmos) que obligaba a pagar un dinero para mi salida”.

Por eso Portland Timbers llegó en el momento adecuado, porque al terminar el contrato de Savarese con New York Cosmos, había libertad de negociación sin la cláusula. “Estoy más maduro en mi trabajo, con más experiencias, el contrato se acababa y Portland es el perfil de organización en la que me encantaría estar”, explicó el ex delantero ídolo de los aficionados al New York Red Bulls (jugó para el equipo cuando se llamaba MetroStars).

Gio le confío a FutbolMLS que la única opción real que tuvo de pasar antes de la NASL (segunda división donde hizo multi campeón al Cosmos) a la MLS, fue con el Houston Dynamo. “Les agradezco también a ellos que en su momento me buscaron antes de contratar a Wilmer (Cabrera) pero tenía las dificultades de mi contrato. De ahí en más solo hubo rumores pero nada serio”.



No son más de cinco los días que Savarese lleva en Portland, pero su conexión con la ciudad ya se va creando. “Obviamente no necesitaba vivir aquí para saber del gran ambiente de fútbol que se vive, de la gran afición, de lo bien que han venido haciendo las cosas”, dijo. “Hay un gran plantel y una gran organización”.

El nuevo entrenador explicó que tuvo voz y voto en la llegada del costarricense Julio Cascante, además que muy pronto se podría anunciar un nuevo refuerzo. “Estamos trabajando en ello, quizá unos dos o tres hombres más”.

Savarese ya empezó con su estilo de cercanía con los jugadores, manteniendo charlas con los referentes del plantel como Diego Valeri, Diego Chará, Sebastián Blanco y Fanendo Adi. Además dijo estar analizando la situación de Lucas Melano, quien está a préstamo en Estudiantes (Argentina) pero parece tener pocas posibilidades de jugar.



Y aunque no quiso revelar la extensión de su contrato, dijo que es a varios años. “A Portland le interesa tener estabilidad, y los entrenadores sabemos que el proceso y los resultados marcan las pautas. Pero es un acuerdo multianual”, dijo.

Finalmente sobre las diferencias entre la NASL que dirigió y ganó por varios años y la MLS en la que jugó y ahora dirigirá, Savarese fue claro. “Las diferencias son cada vez más grandes, ojalá que NASL pueda seguir existiendo porque será bueno para el fútbol de nuestro país”.