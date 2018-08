'Tata' Martino: "Si el equipo sigue con esta forma de jugar, Josef Martínez seguirá haciendo goles"

El equipo que más ha dado de qué hablar esta temporada, Atlanta United es tema obligado en la MLS semana tras semana gracias en gran parte a sus dos máximas figuras: Josef Martínez y Miguel Almirón.

Con el venezolano a punto de establecer un nuevo récord goleador en la liga y el paraguayo sonando fuerte en el fútbol europeo, el técnico Gerardo Martino se refirió al momento actual de ambos cracks - además de la situación del argentino Ezequiel Barco, suspendido por razones extradeportivas - el pasado sábado tras el empate 2-2 en casa ante el Toronto FC.

En cuanto a Martínez, cuyos 26 goles en la presente temporada - a sólo uno de la marca histórica de la MLS - el “Tata” aseguró que el récord pronto pertenecerá al seleccionado vinotinto.

“Sinceramente no me preocupa en absoluto porque… va a seguir haciendo goles. Si el equipo sostiene esta forma de jugar, va a seguir haciendo goles. No hay forma de neutralizar a un número 9 cuando hay un equipo en frente que juega”.

“Usted ve el Barcelona y dice, ‘¿Hay forma de hacer que Messi no haga 40 goles?’ No, porque hay un sistema de juego que hace que cuando la pelota le llega a Messi, le llega en una situación favorable - o a Suárez".

“Fíjense si en los 26 goles de Josef, no hay 24 asistencias. Eso es lo que tienen que analizar, no ‘?Hace todos los goles Josef>’. Fenómeno, hace todos los goles Josef. ¿La pelota viene sucia, le cae del cielo y uno se la saca de encima y él se arregla? La verdad que no, se lo habilita bien de costado, se lo habilita bien de frente. Él obviamente, las grandes virtudes las tiene él, yo no digo que no sea así, pero se da también porque hay un circuito de juego del equipo que permite que él encuentre los espacios”.

A su vez, Martino reconoció estar al tanto de los rumores que vinculan a Almirón con varios clubes del viejo continente.

“Si Miguel se va, que sea un buen club. Hizo un gran esfuerzo acá, logró lo que se propuso, es un futbolista que vino con mucha expectativa y la verdad que triplicó todo lo que se esperaba de él. Todo el mundo está enloquecido con lo que él produce porque además es un jugador que siendo el mejor del equipo, o uno de los dos mejores del equipo, corre como si fuera un chico de 15 años. No hay ningún reproche para hacerle. Si en el futuro logra poder dar el salto a Europa, bienvenido sea porque además lo tiene muy merecido".

Por último, el Tata explicó las razones por la marginación indefinida de Barco:

“Hay una cultura de club que queremos instalar, hay una forma de vida del club que necesitamos instalar, que nos gusta que se respete y que nos tiene que llevar mucho más allá del resultado. Porque si yo pongo en riesgo el resultado del domingo, no voy a tomar las medidas justas para un hecho como ese, estoy cometiendo un error porque estoy casi diciendo, ‘Bueno, está por encima del resultado y la forma de vida que quiere club, la conducta a seguir, y la imagen que quiere tener el club es secundario’. Y para mí es exactamente al revés y por suerte tengo el respaldo del club".