Galaxy, Atlanta y LAFC ponen la carne en el asador el viernes, en inicio de la Semana 13

La Semana 13 de la temporada regular de MLS -que comenzó el miércoles con el 2-2 entre New York Red Bulls y Vancouver Whitecaps- se reactiva con fuerza el viernes. Día en el que entran en juego nada más y nada menos que LA Galaxy, Atlanta United y LAFC.

ORLANDO CITY SC vs LA GALAXY

Viernes, 24 de mayo (7 pm ET / UniMás)

Orlando City Stadium - Orlando, Florida

'Los Leones' de Orlando City cortaron una racha de tres derrotas consecutivas con una reciente victoria frente a FC Cincinnati. El rival del equipo morado es un LA Galaxy que viene de caer en cuatro ocasiones seguidas, y que no podrá volver a contar con su estrella Zlatan Ibrahimovic, suspendido por segundo encuentro consecutivo.

El portugués Nani marcó dos goles en un lapso de 9 minutos, Tesho Akindele aportó su propio doblete, y Dom Dwyer también subió su nombre al marcador para el 5-1 del domingo para el club del estado de Florida ante FC Cincinnati.



Sin Ibrahimovic -quien ya purgó su primer partido de suspensión- el Galaxy cayó como local frente a Colorado Rapids, que con un gol de Andre Shinyashiki logró su primer triunfo de la temporada 2019.



REAL SALT LAKE vs ATLANTA UNITED FC

Viernes, 24 de mayo (9 pm ET / UniMás)

Rio Tinto Stadium - Sandy, Utah

Real Salt Lake busca ampliar su racha positiva a tres victorias en línea, una misión que no será sencilla debido a que el rival de turno no es otro que Atlanta United FC, el vigente campeón de MLS.

Incluso sin el jugador franquicia Sam Johnson, RSL sorprendió y aplastó a Toronto FC en el Rio Tinto Stadium, con un marcador final de 3-0, con goles de Damir Kreilach, Sebastián Saucedo y Jefferson Savarino.

Atlanta jugó el domingo con un hombre de más durante 55 minutos, pero no pudo capitalizar ese hecho en el partido como visitante contra New York Red Bulls, y que terminó perdiendo por 1-0, con gol del juvenil Tom Barlow.



LOS ANGELES FOOTBALL CLUB vs MONTRÉAL IMPACT

Viernes, 24 de mayo (10:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Banc of California Stadium - Los Ángeles, California

Uno de los mejores locales (LAFC) recibe el viernes por la noche a uno de los visitantes de la liga norteamericana.

Los Angeles Football Club suma un invicto de seis partidos tras empatar 1-1 como visitante contra FC Dallas. Ryan Hollingshead y Carlos Vela marcaron los tantos de ese partido.



Tras dos meses de ausencia, Ignacio Piatti regresó el pasado fin de semana a jugar con el Impact, que igualó sin goles frente a New England Revolution en el Stade Saputo.



CHICAGO FIRE vs NEW YORK CITY FC

Sábado, 25 de mayo (3:30 pm ET / Univision)

SeatGeek Stadium - Bridgeview, Illinois

El Fire regresa a casa después de recibir un doloroso 4-1 en un día de gloria para Chris Wondolowski y San Jose Earthquakes. New York City FC, en cambio llega con una buena cantidad de días de descanso, luego de haber derrotado por 2-0 como visitante el 11 de mayo a LA Galaxy.

Nico Gaitán está descartado en el club de 'la Ciudad del Viento' con una lesión de cadera. Domènec Torrent, en cambio, podrá contar con la totalidad de su plantel para el que será el tercer partido consecutivo como visitante para el conjunto celeste.



Con 11 partidos jugados, NYCFC es el sexto clasificado en la Conferencia Este, con 18 puntos. Con dos encuentros

más en su haber, Chicago Fire está octavo, con 16 unidades.

VANCOUVER WHITECAPS FC vs FC DALLAS

Sábado, 25 de mayo (7 pm ET / MLS Live en ESPN+)

BC Place - Vancouver, Columbia Británica

Semana dura para Vancouver Whitecaps, en la que después de enfrentar como visitante a Sporting Kansas City y New York Red Bulls, el conjunto canadiense regresa a su hogar en BC Place.

El partido de mitad de semana frente al conjunto taurino (que finalizó empatado 2-2) tuvo como aditamento una cantidad de demoras que determinaron que los visitantes llegaran a Nueva Jersey con poco descanso y solo 17 horas de antelación al inicio del partido.



FC Dallas sacó un empate 1-1 en su estadio frente a LAFC el pasado fin de semana. Ryan Hollingshead marcó para los texanos, mientras que Carlos Vela logró la igualdad para el líder de la temporada.

NEW ENGLAND REVOLUTION vs D.C. UNITED

Sábado, 25 de mayo (7:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Gillette Stadium - Foxborough, Massachusetts

Luego de igualar sin goles como visitante frente a Montréal Impact, los 'Revs' vuelven a Foxborough con la mente puesta en el ciclo que pronto comandará el experimentado Bruce Arena.



D.C. United, por su parte, viene de caer 2-1 en su visita del fin de semana a Houston Dynamo, y de perder 5-2 en una exhibición en Audi Field frente al Real Betis de España.



Mientras New England trata de despegarse del último clasificado, el conjunto de la capital estadounidense suma la misma cantida de puntos (24) que el líder del Este, Philadelphia Union.

FC CINCINNATI vs NEW YORK RED BULLS

Sábado, 25 de mayo (7:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Nippert Stadium - Cincinnati, Ohio

FC Cincinnati fue goleado el fin de semana por Orlando City, que lo goleó 5-1, pese a que el club del estado de Ohio abrió el marcador con un gol de Darren Mattocks.

Para Red Bulls será el tercer partido de la semana, tras derrotar el domingo a Atlanta por 1-0 e igualar 2-2 a mitad de semana frente a Vancouver Whitecaps, en dos encuentros disputados en Red Bull Arena.



RBNY es el quinto clasificado en la Conferencia Este, con 18 puntos. 'Cincy', en tanto, es el último en ese sector, con 11 unidades.

PHILADELPHIA UNION vs PORTLAND TIMBERS

Sábado, 25 de mayo (7:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Talen Energy Stadium - Chester, Pensilvania

El Union está en posición de ampliar su racha a 7 partidos invictos de manera consecutiva cuando el sábado por la noche reciba a Portland Timbers.

Philadelphia es el líder de la Conferencia Este (7 victorias, 3 derrotas, 3 empates) tras igualar sin goles frente a Seattle Sounders en la Semana 12 de la temporada regular. Andre Blake regresó de una lesión para firmar una excelente atajada, mientras que Stefan Frei contuvo una gran ocasión de Haris Medunjanin en el segundo tiempo.

Brian Fernández aprovechó al máximo su debut en MLS, al entrar como suplente y lograr el 1-1 final de Portland Timbers, de visita ante Houston Dynamo.

MINNESOTA UNITED FC vs HOUSTON DYNAMO

Sábado, 25 de mayo (8 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Allianz Field - St. Paul, Minnesota

'Los Loons' acumulan cinco partidos sin conocer la derrota en el flamante Allianz Field, e intentarán que las cosas sigan de la misma manera cuando sean locales contra Houston Dynamo.



Minnesota United derrotó 1-0 en la Semana 12 a Columbus Crew SC, y solo concedieron un gol desde la apertura de su nueva casa. Ethan Finlay marcó para el club norteño ante su exequipo.



El Dynamo (7 triunfos, 2 derrotas, 2 empates) también está invicto en casa, ya con ocho encuentros en el BBVA Compass Stadium si derrotas, luego de vencer el sábado por 2-1 a D.C. United, con goles de Memo Rodríguez y Tommy McNamara.

COLORADO RAPIDS vs COLUMBUS CREW

Sábado, 25 de mayo (9 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Dick's Sporting Goods Park - Commerce City, Colorado

Tras conseguir su primera victoria de la temporada al derrotar a domicilio a LA Galaxy, los Rapids reciben el sábado a un Columbus Crew que no ha marcado goles en sus dos últimos partidos.

Colorado todavía está en éxtasis gracias al 0-1 conseguido en el sur de California gracias al tanto de Andre Shinyashiki.



El Crew SC viene de perder por la mínima en su partido frente Minnesota United FC.



SPORTING KANSAS CITY vs SEATTLE SOUNDERS FC

Domingo, 26 de mayo (6 pm ET / FOX Deportes)

Children's Mercy Park - Kansas City, Kansas

No son demasiado buenos los tiempos que corren para Sporting Kansas City, un equipo acostumbrado a ser protagonista. Lesiones y ausencias por convocatorias internacionales están dañando el rendimiento del conjunto de Peter Vermes, que antes de igualar 1-1 ante Vancouver Whitecaps perdió frente a Atlanta United y D.C. United.



Al otro lado de la cancha estará Seattle Sounders, el segundo clasificado de la Conferencia Oeste, que llega a este partido tras haber empatado sin goles como visitante frente a Philadelphia Union, y que esta semana dijo adiós a una de sus leyendas.



TORONTO FC vs SAN JOSE EARTHQUAKES

Domingo, 26 de mayo (7 pm ET / MLS Live en ESPN+)

BMO Field - Toronto, Ontario

Partido de difícil pronóstico el del último turno del domingo. ¿Podrá la renacida magia de Chris Wondolowski y el equipo de Matías Almeyda imponerse a un fuerte candidato que pasa por malas horas?



La historia es conocida. Con cuatro anotaciones frente a Chicago Fire el pasado fin de semana 'Wondo' se convirtió en el máximo goleador en la historia de la MLS, en sintonía con la sumatoria de buenos resultados que San Jose Earthquakes obtuvo en semanas recientes, y que tienen al club californiano cerca de entrar a la zona de teórica clasificación a los Playoffs.



Toronto FC, su rival, buscará hacerse fuerte en casa y recuperarse de una racha de tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro compromisos (el último de ellos, una caída como visitante por 3-0 contra Real Salt Lake). El cuadro escarlata no podrá contar con el enganche español Alejandro Pozuelo, expulsado en el último encuentro.