Fuera de la órbita de la ‘Galaxia’ angelina, DT campeón de la MLS cerca de firmar con Columbus Crew

Incluso, se llegó a especular que podría ser el próximo seleccionador de Estados Unidos. Evidentemente eso no sucedió, ya que hace unos días se anunció que el ex DT del Columbus Crew, Gregg Berhalter, tomaría las riendas del Team USA.



De acuerdo con Paul Tenorio de The Athletic, las negociaciones se cayeron ya que no habrían llegado a un acuerdo con respecto a la duración del contrato. Fuentes habrían informado que el Galaxy, ya con Dennis te Kloese en la dirigencia, no está dispuesto a comprometerse con un contrato a largo plazo, ya que aún están liquidando los contratos de los últimos dos técnicos despedidos del club, Curt Onalfo en 2017 y Sigi Schmid en septiembre pasado.