"Fue mi partido más importante en la MLS": 'Kaku' Romero Gamarra, 'crack' en el Derbi de Nueva York

Un gol y dos asistencias en su primer partido de rivalidad en la MLS. 'Kaku' Romero Gamarra fue uno de los héroes de la incontestable victoria por 4-0 de los Red Bulls sobre New York City FC, que llegó a Nueva Jersey como líder de la clasificación general.

"Este fue mi partido más importante en la MLS, porque es un clásico", sintetizó el enganche sudamericano.

"En lo personal estoy feliz por haber marcado", señaló el argentino tras el partido. "Pero más feliz estoy por lo grande que es el equipo, por la entrega que da. Creo que poco a poco vamos a ir subiendo y vamos a mejorar", aseguró el 10 taurino.



Romero Gamarra comienza a acostumbrarse a los elogios que llueven desde las cuatro esquinas de la liga. "Es lindo que a uno lo reconozcan", comentó. "Pero siempre digo que todo es el esfuerzo del equipo, porque siempre mis compañeros me ayudan a que juegue libre. Me estoy adaptando rápidamente a ellos y eso es bueno para todos. Me adapto muy rápido, porque los chicos me recibieron muy bien. Están todo el tiempo ayudándome con el idioma y ese tipo de cosas", explicó el exHuracán.





New York Red Bulls dominó de punta a punta el derbi neoyorquino, y desde bien temprano dejó sin opciones a NYCFC. "Hicimos un gran partido", expuso Romero Gamarra. "En los detalles, fuimos mejores, estuvimos atentos en todo momento porque sabemos que en New York City FC hay grandes jugadores. Los presionamos durante todo el partido bien arriba, y eso fue clave".



"Él se propone cada día ser mejor, encajar e integrarse de mejor manera al equipo", dijo el entrenador Jesse Marsch sobre el nuevo jugador franquicia. "Quiere honrar a este equipo con su progreso, su actuación, su compromiso y su personalidad. Es muy bueno tenerlo", agregó el técnico en jefe de los Red Bulls. "Mejora dìa a día. Se está adaptando bastante bien, y seguirá siendo muy importante para nosotros".

La alegría -casi euforia- con la que RBNY tomó el resultado del sábado por la tarde contrastó con el tono sombrío del entrenador de New York City FC.

"Si hubiera tenido la oportunidad de cambiar a los 10 jugadores de cancha, lo habrìa hecho en el descanso", dijo tras la derrota un visiblemente frustrado Patrick Vieira. "No quedé contento con ningún jugador sobre el terreno de juego".



Es que, literalmente, los futbolistas de celeste fueron 'borrados' del terreno de juego por los del conjunto rojo. "Estoy realmente frustrado con nuestra competitividad, con el deseo que mostramos sobre el terreno de juego. Estoy preparado para aceptar la posibilidad de perder partidos, pero no en la manera en la que lo hicimos hoy. Sin competitividad, son convicción. Eso es algo que no puedo aceptar".

"No quiero señalar a ningún jugador es especial, ni a los lìderes del equipo", conluyó el francés. "Creo que ha sido un problema del equipo en general. Tenemos que reflexionar sobre nuestra actuación. En este nivel es inaceptable que salgamos a la cancha y que perdamos porque el equipo rival desee el triunfo más que nosotros".



