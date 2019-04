Frank de Boer ve en Josef Martínez lo mismo que vio en Luis Suárez y ‘Pippo’ Inzaghi

Pero el 2019 ha resultado no solo difícil para los rojinegros, sino también para el venezolano, quien ni siquiera figura en la tabla de goleo con apenas dos goles firmados a su nombre.

“Esta tan ansioso. Quizás Filippo Inzaghi era un jugador así ”, declaró De Boer, quien no solo comparo la mentalidad de Josef con la del italiano, sino también con la de un crack uruguayo y detalló una anécdota con el 9 celeste. “Están tan ansioso por anotar. Toda su vida es sobre marcar y creo que esa es una característica fantástica de un goleador…Luis Suárez es igual.

“Esa es la mentalidad que tiene Josef. Es fantástico verla. Me encanta eso”.



El defensor argentino de Atlanta United, Leandro González Pirez, cree que también es una cuestión de tiempo para que el venezolano pueda hacer ‘clic’ con la contratación estelar, ‘Pity’ Martínez, y tener una química que facilite la ruta al gol como la tuvo con Miguel Almirón. Pero dejo claro que no es sencillo, ya que el ex River y el guaraní no son jugadores de corte similar.