FC Dallas y Portland Timbers lucharán con uñas y dientes para alcanzar las semifinales del Oeste

FC Dallas vs. Portland Timbers Audi 2018 MLS Cup Playoffs — Ronda de Eliminación Directa Toyota Stadium — Frisco, Texas Miércoles 31 de octubre — 9:30 pm ET (UniMás)

"Hicimos un primer tiempo, pero la segunda parte no fue buena para nosotros", declaró el domingo Pareja. "Entregamos dos goles en situaciones en las estábamos en control. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra mente en el lugar adecuado. Es un resultado que es difícil de absorber".

"Tomamos la decisión correcta", señaló el entrenador venezolano. "Eso no significa que esté contento por haber perdido 2-1. Eso no significa que no quisiéramos ganar. Queríamos ganar. Queríamos jugar [el partido de Eliminación Directa] en casa. Sentimos que lo podíamos hacer con este grupo. Desgraciadamente, perdimos 2-1. Pero la decisión fue correcta de nuestra parte".