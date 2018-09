FC Dallas, Sporting KC y LAFC: Batalla de pronóstico reservado en la cima de la Conferencia Oeste

La batalla por apoderarse del liderato de la Conferencia Oeste, es una reñida batalla entre tres que muy probablemente no se defina hasta la última jornada.

Esto debido a que el que se rezague en la carrera y quede tercero, no tendrá el lujo de poder descansar en la primera ronda de los Playoffs, mientras que los dos primeros posicionados esperaran plantados en las semifinales de Conferencia. Aquel dicho futbolero de ‘si no puedes ganarlo, no lo pierdas’, morfaría a un ‘sino puedes salir primero, asegura el segundo puesto’ en esta ocasión.