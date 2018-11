FC Cincinnati da a conocer el escudo y los colores que lucirá en su ingreso a la MLS

El simbolismo abunda en la nueva enseña, pensada para celebrar la tradición alemana de la ciudad en una forma moderna. La corona que luce el león del escudo rinde homenaje a uno de los apodos de Cincinnati (conocida como 'la Ciudad Reina'), mientras que las siete puntas en la melena del felino son un guiño a las siete colinas que rodean a la ciudad. El ala con tres plumas simbolizan los tres años que transcurrieron para que el club llegara a la MLS, además de que la cola del león tiene forma de letra 'c', como la inicial de la ciudad que alberga a la franquicia.

"Estamos increíblemente orgullosos del proceso de desarrollo y de lo que hoy presentamos como producto final", continuó. "Creemos firmemente que estos nuevos símbolos y esta nueva marca son una representación perfecta de nuestro club mientras ingresamos a la Major League Soccer. Presentamos elementos orgánicos y locales para renovar nuestra apariencia, a la vez que mantuvimos la iconografía de nuestros años iniciales para no perder la familiaridad. No vemos la hora de ingresar a la cancha en 2019 luciendo el escudo de Football Club Cincinnati en nuestros pechos".

"Iniciar y Unir" ("Ignite and Unite") y "Ahora y Siempre" ("Now and Forever") son dos nuevas frases identificatorias ideadas para enfatizar la ambición y los objetivos del equipo. #IgniteUnite se une a #FCCincy como las etiquetas oficiales del club antes del inicio de la temporada 2019 de la MLS.