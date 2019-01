Exentrenador de Orlando, NYCFC y Real Salt Lake, fichado por el equipo de David Beckham en Miami

Jason Kreis regresa a la MLS, no como entrenador principal de un equipo de la liga norteamericana -cargo que ejerció en Real Salt Lake, New York City FC y Orlando City SC-, sino como integrante del departamento técnico del Inter Miami CF, el equipo de David Beckham y los hermanos Mas, que entrará en competición en 2020, según anunció el miércoles el club del sur del estado de Florida.



"En este momento, no haremos nombramientos de entrenadores, pero él no será el técnico en jefe de Inter Miami", señaló Paul McDonough -director deportivo del equipo- a Paul Tenorio, de The Athletic, quien reveló la noticia. "Ahora mismo, Jason estará involucrado con todo lo que estamos haciendo en el aspecto técnico del club, desde buscar jugadores para todos los niveles a la construcción de nuestro centro de entrenamiento. Usaremos su experiencia mientras continuamos creciendo".