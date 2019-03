EXCLUSIVA | Uriel Antuna: “Zlatan me ha dado consejos y ayudado muchísimo”

El mexicano Uriel Antuna cambió el fútbol del Viejo Continente por la MLS de los Estados Unidos para defender la playera del LA Galaxy junto a Zlatan Ibrahimović dejando de lado las opciones que surgieron para su retorno a la Liga MX.

El mediocampista recordó como se produjo su llegada al cuadro galáctico.

“Conocía un poco a Dennis, hacían falta jugadores en esa posición, él me empezó a preguntar y yo necesitaba minutos”, explicó de la conversación que sostuvo con Dennis te Kloese, directivo del conjunto angelino.



Antuna dio el salto del Santos al Manchester City (actual dueño de su pase) que lo cedió al FC Groningen de Holanda y ahora al LA Galaxy.

Todo se dio muy rápido y relató que fue “muy difícil, al principio me costó muchísimo. Por el idioma, la comida, el tipo de vida, era la primera vez que iba a vivir solo, no hablaba inglés y mucho menos holandés. Aprendí el idioma, estar en Europa me hizo aprender mucho fuera de la cancha y dentro de ella. Me siento mucho más adaptado y maduro futbolística y personalmente”.

El cuadro de Los Angeles es uno de los de mayor historia de la liga y siempre ha tenido a grandes referentes, al azteca le ha tocado compartir con Zlatan Ibrahimović.

Uriel detalló los momentos vividos junto al sueco desde su llegada a Estados Unidos.



“Ayuda mucho a los jóvenes, a ‘Efra’ ( Efraín Álvarez) lo ha apoyado muchísimo, a mi también me ha dado varios consejos dentro de la cancha: ‘Mete todos los balones que puedas y te vas acostumbrando a meter los goles’, todo ese tipo de cosas son cosas para guardar. Tiene 38 años, mucha experiencia y hay que tomarle lo mejor”, expresó con emoción.

Varios clubes de la Liga MX quisieron tenerlo entre sus filas, si bien no revoló cuales fueron sí dejó claro su deseo de volver en algún momento.

“Sí claro, se acercaron varios clubes pero mis objetivos están más allá de regresar aún a México. Estaría encantadísimo de regresar a mi club de origen y no le puedo cerrar la puerta a ningún club de México pero ahora mismo mis objetivos están más arriba, aún no quiero regresar”, soltó.

El Tri

Uriel Antuna formó parte del proceso de Juan Carlos Osorio y mira con ilusión un nuevo llamado.

“Siempre me he caracterizado de trabajar fuerte y humilde, dando el máximo en cada partido y entrenamiento, yo siento que solo me faltó un poco de ritmo, de fútbol. Ese año y medio que estuve en Holanda de no jugar lo resentí un poco. Me agarró por sorpresa la convocatoria, no había estado jugando mucho. Son cosas que pasan en el fútbol y tienes que aprovecharlos”.



Con la designación de Gerardo ‘Tata’ Martino como nuevo seleccionador de México, el volante azteca espera volver a tener un lugar el el combinado nacional.

“Ahora con este nuevo técnico no he tenido contacto, pero si he escuchado que está viendo siempre al equipo porque hay muchos mexicanos y la liga también (MLS) y no solo a los que ya están consolidados en la selección”, cerró con ilusión de volver a vestir las playeras del Tri.