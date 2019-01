Eterno goleador: Josef Martínez firmó un nuevo contrato que lo mantendrá en Atlanta United hasta 2023

"Esto significa mucho para mí por el afecto que los aficionados me han mostrado, y que muestran a todos los jugadores. Es algo único", señaló el venezolano a través de un comunicado oficial del vigente campeón de la MLS. "Ellos reconocen el esfuerzo que haces y ellos saben que hiciste absolutamente todo para ganar, y por eso amo jugar aquí. Tengo que agradecer a todo el mundo. A mis compañeros, a la ciudad, a mi familia y mis amigos, porque este es un sueño que siempre he tenido. Ya he dicho antes que no quiero irme a otro lugar porque este es mi hogar. Pueden esperar más trabajo, más intensidad, porque eso es lo que soy. Quiero ganar. Quiero hacer todo por mis compañeros y por la ciudad".