"Estoy muy contento de compartir estos tres días junto a Carlos Vela", aseguró Josef Martínez

MARIETTA, Georgia -- ¿Es la máxima figura de la MLS en la actualidad? Muchos no lo dudan. El venezolano Josef Martínez -que en 23 partidos de temporada regular lleva anotados 24 goles- es una más de las estrellas de la liga norteamericana que el miércoles (7:30 pm ET) se medirán a la Juventus en el All-Star Game 2018.

Antes de poner pie en la MLS, Martínez jugó en Italia para el Torino, el rival local de la Juventus. "Estoy excitado por poder volver a jugar contra el otro equipo de la ciudad de Turín", explicó. "Obviamente, los enfrenté muchas veces. Y esto me pone contento, porque me hace recordar el momento en el que estuve en el Torino. Esperemos poder dar una alegría a la gente, que lo está viviendo al máximo".

Martínez está en carrera para adjudicarse varios reconocimientos de la liga, como el premio al máximo anotador y al Jugador Más Valioso. "Eso no lo decido yo. Hay muchísimos jugadores. Al que le toque se lo merece", reflexionó. "Mi trabajo es solo hacer las cosas bien y ayudar al equipo. Los premios individuales no me importan mucho. Si me dan a escoger, prefiero ser campeón".