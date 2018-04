"Estoy feliz en New York City FC", asegura Patrick Vieira, quien descarta en lo inmediato entrenar al Arsenal

El exvolante central -varias veces campeón de Inglaterra con 'los Gunners'- no desestima esa opción a futuro: "Ya veremos qué pasa en un par de años".

"Solo quiero hablar sobre el partido", dijo Patrick Vieira tras la caída por 3-0 de New York City FC en su visita a Portland Timbers. Pese al pedido del entrenador celeste, las preguntas sobre su futuro profesional inmediato continuaron en la sala de prensa del Providence Park. La inminente salida del francés Arsene Wenger del banquillo 'gunner' parece haber determinado que el actual entrenador de NYCFC es uno de los principales candidatos a sucederlo.

"No tengo ningún comentario para hacer", agregó Vieira, uno de los volantes centrales más exitosos en la larga historia del club londinense. "Simplamente quiero hablar del partido de hoy [por el domingo] y de nada más". Pero un par de dias antes del encuentro ante Portland, Vieira -en un clima más sosegado- habló sobre esta cuestión con Glenn Crooks, analista y narrador en inglés de la campaña de NYCFC en radio.



"Siempre me halaga escuchar que mi nombre se vincula a diferentes clubes, porque diría que eso es bueno para tu ego", señaló el entrenador en una exclusiva para Pro Soccer USA. "Pero al mismo tiempo estoy feliz aquí", añadió. "Por supuesto, haber pasado nueve años en Arsenal hace que ese club sea realmente especial para mí por la calidad del tiempo que pasé allí , la relación que tuve con los aficionados, pero por supuesto eso no es suficiente para pretender ir allí y entrenar al equipo. Estoy feliz donde estoy, y ya veremos qué pasa en un par de años".

"Llegué a Arsenal con 19, 20 años y me fui con 29", agregó el excampeón del mundo con Francia. "Llegué siendo un chico y me fu como hombre y como un mejor futbolista y mejor persona también. [Arsene Wenger] realmente me ayudó a crecer como jugador, como ser humano y como persona".



En sus nueve temporadas bajo las órdenes del entrenador francés, Vieira ganó tres títulos de liga y fue el capitán de 'los Invencibles' que conquistaron la temporada 2004 en Inglaterra sin conocer la derrota.