"Estos últimos 10 días han sido fantásticos", asegura un exultante Alphonso Davies

Fue en la ciudad de Filadelfia donde días atrás Davies se probó por primera vez la camiseta del Bayer Munich. Un día de mucha emoción para él y su familia. "Me concentro en lo que hago en la cancha. Lo que hago en la cancha es lo que permitió que todo esto ocurriera", explicó. "Cuando comencé a jugar en la MLS con 15 años no sabía qué esperar. Todo ha sucedido de manera sorprendente, y espero que siga así", agregó.



"Ese día estaba por irme del centro de entrenamiento", recuerda. "Y en ese momento recibí un llamado diciendo que el entrenador quería hablar conmigo. Generalmente, cuando eso pasa, es señal de que algo no demasiado bueno ha ocurrido. Cuando [el entrenador Carl Robinson] comenzó a hablar conmigo, pensé que me iba a multar por algo, porque vi que tenía un papel en su mano. No recuerdo exactamente qué digo, pero cuando me dio la noticia me alegré mucho, me entusiasmé mucho".