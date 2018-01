MLS

Estos son los clásicos de la MLS que encenderán la temporada 2018

Todos los partidos son importantes, a fin de cuentas están en disputa la misma cantidad de puntos en cada uno de ellos. Sin embargo, hay encuentros que van mucho más allá que solo los tres puntos, los duelos en los que se juega algo más, esos que le dan vida a la pasión desbordada, donde el orgullo se defiende hasta las últimas instancias.

Son los clásicos. Los Derbys. Las archirrivalidades. Esos que todo futbolista quiere jugar, y que todo aficionado quiere presenciar.

En la MLS existen varios de esos especiales juegos y algunos están en vísperas de nacer. En 2018, en prácticamente todas las regiones de Norteamérica, se podrá apreciar alguna de esas épicas batallas.



Estos son los clásicos de la temporada que iniciara en marzo que harán arder en llamas la pasión futbolera en la MLS:

CLÁSICO DE CASCADIA: PORTLAND TIMBERS VS. SEATTLE SOUNDERS

Tres capítulos para la temporada regular:

POR vs. SEA | 13 de mayo | 16:00 ET

SEA vs. POR | 30 de junio | 16:30 ET

POR vs. SEA | 26 de agosto | 21:30 ET

Se ha establecido como el clásico de clásicos de la MLS. El más pasional. Cuenta con argumentalmente las mejores dos aficiones de la liga. Considerado entre los mejores clásicos a nivel mundial.

CLÁSICO DE CALIFORNIA: LA GALAXY VS. SAN JOSÉ EARTHQUAKES

Dos capítulos para la temporada regular:

LAG vs. SJE | 25 de mayo | 23:00 ET

SJE vs. LAG | 30 de junio | 22:00 ET

Desde los inicios de la liga, el odio entre el club del sur de California y el del norte del estado, ha sido palpable. Feroces y cardiacos suelen resultar estos duelos.



CLÁSICO CANADIENSE: MONTREAL IMPACT VS. TORONTO FC

Tres capítulos para la temporada regular:

MTL vs. TFC | 17 de marzo | 14:00 ET

TFC vs. MTL | 25 de agosto | 20:00 ET

MTL vs. TFC | 21 de octubre | Por Determinar



En el gélido este de Canadá, la sangre se calienta cuando estos dos se ven las caras. Memorables resultaron sus encuentros que han forjado la rivalidad, inclusive en instancias de Playoffs.

DERBY DE NUEVA YORK: NEW YORK CITY FC VS. NEW YORK RED BULLS

Tres capítulos para la temporada regular:

NYRB vs. NYC | 5 de mayo | 14:00 ET

NYC vs. NYRB | 8 de julio | 19:00 ET

NYC vs. NYRB | 22 de agosto | 19:00 ET

La rivalidad aún es muy joven, pero desde el primer instante se dio de manera muy natural la rivalidad debido a las ideologías y diferencia en las culturas de ambos. El 7-0 sigue siendo una loza muy pesada para el City, cicatriz que los Red Bulls no se cansan de señalarle.



DERBY DE LOS ÁNGELES: LAFC VS. LA GALAXY

Tres capítulos para la temporada regular:

LAG vs. LAFC | 31 de marzo | 15:00 ET

LAFC vs LA Galaxy | 26 de julio | 22:30 ET

LAG vs LAFC | 24 de agosto | 22:30 ET

Apenas se anunció la llegada del nuevo equipo a la metrópoli angelina, y sin pisar el terreno de juego, la rivalidad entre ambos se hizo presente. Habrá que ver de qué cuero salen más correas. Ya de entrada, es más que atractivo ver a los amigos de la selección mexicana, Carlos Vela y los hermanos Dos Santos, enfrentarse sin tregua alguna.

CLÁSICO TEXANO: FC DALLAS VS. HOUSTON DYNAMO

Tres capítulos para la temporada regular:

HOU vs. FCD | 21 de julio | 21:00 ET

HOU vs. FCD | 23 de agosto | 21:00 ET

FCD vs. HOU | 1 de septiembre | 20:00 ET



Al más puro estilo de un antiguo duelo en el viejo oeste, la rivalidad texana es frontal y sin rodeos. Y como todo en Texas es grande, el odio entre ellos es de esas proporciones.



CLÁSICO DE LA I-95: D.C. UNITED VS. NEW YORK RED BULLS

Tres capítulos para la temporada regular:

DCU vs. NYRB | 25 de julio | 19:30 ET

NYRB vs. DCU | 26 de agosto | 19:00 ET

DCU vs. NYRB | 16 de septiembre | 13:00 ET

El clásico más añejo de la MLS. Los capitalinos y los toros neoyorquinos continúan escribiendo páginas de la rivalidad que le mostro a la liga de que se tratan este tipo de partidos desde el ’96.

CLÁSICO DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS: COLORADO RAPIDS VS. REAL SALT LAKE

Tres capítulos para la temporada regular:

RSL vs. COL | 21 de abril |21:00 ET

RSL vs. COL | 21 de julio |22:00 ET

COL vs. RSL | 25 de agosto |21:00 ET

En las alturas solo hay espacio para que uno toque el cielo, y Colorado y Salt Lake son el típico ejemplo de que no importa cómo se llegue a estos enfrentamientos – lo único que importa es ganarle al archirrival.



RIVALIDADES CASCADIA: PORTLAND VS. VANCOUVER WHITECAPS; SEATTLE VS. VANCOUVER

Cuatro capítulos para la temporada regular:

POR vs. VAN | 11 de agosto | 22:30 ET

SEA vs. VAN | 21 de julio | 16:00 ET

VAN vs. SEA | 15 de septiembre | 22:00 ET



VAN vs. POR | 28 de octubre | 15:30 ET

Si bien en la región de Cascadia como en la MLS, el clásico que manda es el Portland vs. Seattle, también se forma un tridente de clásicos con el tercero en discordia en la zona, Vancouver Whitecaps. En el noroeste, ninguno de los tres siente ningún tipo de estima por el otro, y su sed por ser el mejor de la región es contaminante e insaciable.