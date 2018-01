“Estamos muy cerca de cerrar un nuevo contrato”, avisa Román Torres, quien desea seguir en Seattle Sounders

LOS ÁNGELES, California -- El de 2017 fue uno de los mejores año de su carrera deportiva, pero Román Torres lo cerró con una derrota en la final de MLS. Ese hecho impidió a Seattle Sounders defender su título de campeón, pero el central panameño abre el 2018 con la mira en Rusia 2018 y el deseo de quedarse en su actual ciudad.

“Ellos [Toronto FC, los nuevos campeones] hicieron las cosas mejor y terminaron ganado, pero eso no quita el esfuerzo y la entrega que tuvimos”, dijo Torres al referirse acerca del fallido intento de ganar dos MLS Cup de manera consecutiva.



Pero la caída no pone a Román en un lugar de frustración o deseo de dejar su lugar en el equipo ‘verde’ a pesar de los rumores sobre su posible regreso al Millonarios de Colombia.

“Estamos muy cerca de cerrar un nuevo contrato”, dijo Román sobre la posible extensión de su relación laboral con Sounders FC y la MLS. “Ojalá se termine la negociación pronto y me pueda quedar en Seattle por muchos años”, aseguró.

De acuerdo con los rumores, el nuevo contrato del defensor central sería por dos años más, asegurándolo en Seattle por lo menos hasta 2020 y con una opción para su extensión.



Aún así, Torres tuvo palabras como siempre para su ex equipo en Colombia. ‘todo el mundo sabe que es el equipo de mis amores y que en algún momento me gustaría volver”, dijo al tiempo que explicó que estuvo muy atento de la reciente final del fútbol colombiano. “Vi el partido en partes en mi celular mientras estaba en la entrega de los Premios Univisión”.

Los comentarios de Román fueron hechos en medio de un día de medios que la MLS realizó en Los Ángeles y al que acudieron figuras de los diferentes equipos de la liga.

En referencia a su seleccionado y el gran logro de clasificar por primera vez a un Mundial con Panamá, Román habló con una sonrisa de oreja a oreja. ‘todavía se está celebrando”, aseguro.



Para el defensor central, no hay forma de que la idea de no perderse Rusia 2018 le haga bajar su intensidad durante la primera parte de la temporada de MLS. “No es mi forma de jugar, voy a todas las pelotas a fondo y no quiero perder ninguna”, dijo ante la respuesta de si estaría en su mente dudar en algunas entradas para cuidar su cuerpo.

Panamá será desconocida para muchos en la Cita Orbital, pero para Román más que una desventaja, el asunto es algo positivo. “Mejor que no sepan mucho y que no esperen mucho de nosotros, esa es nuestra idea. Mientras menos esperen más los vamos a sorprender”.



Entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017, Torres marcó el lanzamiento desde el punto penal que le dio a Seattle el título en la Copa MLS 2016, anotó el gol que clasificó a Panamá a su primer Mundial y llegó a la final de Copa MLS 2017.

“Son cosas que nunca en la vida se van a olvidar”, dijo el melenudo defensor. “Pero el gol con Panamá me marcó de por vida. De chico jugué de delantero y nunca me hubiera soñado el escenario tan perfecto que se me dio para quedar en la historia”.