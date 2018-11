"Esta es la manera en la que se tiene que jugar cada partido", dicen con orgullo en Atlanta United

EL BRONX, Nueva York -- Fue un aguerrido partido de ajedrez. Con táctica, sí. Pero también con ánimos encendidos y pierna fuerte. En un partido que no resultó cómodo para ninguno de los contendientes, Atlanta United se llevó una importante victoria a domicilio en una de las series semifinales de la Conferencia Este.

El duelo del Yankee Stadium se saldó con un triunfo de la visita por 1-0, gracias al gol anotado por el argentino Eric Remedi en el minuto 37. Uno de los finalistas de ese sector surgirá tras el partido de revancha, que se jugará el próximo domingo en el Mercedes-Benz Stadium del conjunto rojinegro (5 pm ET, ESPN Deportes).

"Cada partido de postemporada es así", reseñó tras el juego el defensor y capitán de Atlanta United, Michael Parkhurst. "Tienes que entrar en lo físico en un campo de juego tan estrecho. Es muy difícil jugar aquí. Es un gran desafío sacar un buen resultado, así que estamos contentos. Siempre decimos que queremos jugar fútbol y hacer nuestro juego. Pero si no podemos hacerlo, debemos ganar la batalla".

"Esta es la manera en la que se tiene que jugar cada partido. No importa si es en la temporada regular o en los Playoffs", agregó con innegable orgullo 'Tata' Martino. "Esta es la actitud. En el primer tiempo creo que jugamos realmente buen fútbol. En la segunda parte, New York City FC tuvo algo más de posesión".

"¿Si tenemos opciones en Atlanta? ¿Por qué no?", respondió Torrent cuando se le consultó sobre el partido de revancha, que tendrá lugar el próximo domingo. "Ellos tienen un buen equipo, pero New York City también lo tiene. Nuestra intención es ir a Atlanta y ganar el partido porque necesitamos ganar el partido".

Definitivamente, el Atlanta United del domingo por la noche en El Bronx no es el que estamos más acostumbrados a ver. 'Las Cinco Bandas' jugó con mucha personalidad, restando casi por completo las opciones al local.

"En un partido de Playoffs de 90 minutos, o en partidos de ida y vuelta de 180 minutos, el equipo más exitoso será el que cometa menos errores", argumentó Martino. "Quizás por eso no fuimos hoy tan estrictos al intentar salir jugando desde atrás".

"Ya hemos jugado allí antes", expresó el volante central Alexander Ring. "Sabemos que podemos anotar goles allí. No solo no me preocupa, sino que espero con ganas ese partido", añadió el finlandés del equipo azul cielo. "Hemos estado trabajando todo el tiempo para estar en los Playoffs, y estoy seguro que vamos a jugar nuestro mejor partido en Atlanta".