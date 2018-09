"Esperamos estar en los Playoffs", manifiestan en un LA Galaxy que viene de ser goleado por RSL

El Galaxy parece haber perdido ese 'algo' que lo hacía funcionar de manera eficaz, tras un arranque de temporada bastante accidentado. El conjunto cinco veces campeón de la MLS no gana un partido desde el mes de julio y sigue padeciendo más de la cuenta en lo defensivo.

"Tendríamos que haber respondido mucho mejor en el 3-1, pero no lo hicimos", añadió el centrocampista Servando Carrasco.

Ese poco satisfactorio rendimiento es algo que el Galaxy no puede volver a permitirse si quieren jugar en la postemporada.

"No fue suficiente. A esta altura de la temporada no podemos cometer errores, así que es algo frustrante", comentó el centrocampista Perry Kitchen. "Ellos (por Real Salt Lake) fueron mucho mejores que nosotros, y no pudimos resolverlo".