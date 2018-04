"Es un momento perfecto", aseguró David Villa tras marcar el gol 400 de su carrera profesional

BRONX, New York -- Una entrada triunfal en uno de los clubes más exclusivos del fútbol internacional. Entre los jugadores que están en activo en todo el planeta, solo Cristiano Ronaldo, Lional Messi, Luis Suárez y Zlatan Ibrahimovic tenían acceso a ese reducido círculo. Desde el domingo por la noche, el nombre de David Villa se une a ese grupo excepional de figuras que han marcado 400 goles o más en su carrera profesional, sumando sus actuaciones en clubes y sus respectivas selecciones.





El delantero anotó dos goles -y fue partícipe en uno más- en la victoria por 3-1 de New York City FC ante FC Dallas. Ante una ovación de su público, Villa firmó una actuación sobresaliente en el Yankee Stadium y dejó la cancha con 401 tantos en su cuenta personal.



publicidad

"Es un momento perfecto", señaló el español en la conferencia de prensa posterior al triunfo frente al equipo texano. "Fue muy importante para el equipo regresar de esta manera tras el gran error que cometimos en Portland. Para la mentalidad del equipo era importante hacerlo tan pronto como fuera posible", comentó, el referencia a la derrota por 3-0 ante los Timbers del anterior fin de semana. "Creo que esta es la primera vez que logramos derrotar a Dallas. Fue un partido duro frente a un gran rival. Antes que nada, estoy feliz por los 3 puntos ganados. Haber llegado a los goles 400 y 401 hacen que este sea un gran día para mí. Ahora me toca descamsar y ver cómo puedo marcar el número 402 para este equipo".



'El Guaje' tiene muchos brillantes goles de entre los que puede elegir en su prolongada y exitosa carrera. Pero tiene un claro favorito. "Ese tiene que ser el que le hice a Manchester United en la final de la Champions League, jugando para el Barcelona. Ese tiene que ser el mejor. Pero espero que mi mejor gol todavía esté por venir. ¿Por qué no el que le de un trofeo a NYCFC este año?".

Si algo destaca en Villa -y quedó claro en el triunfo ante FC Dallas, su mejor actuación individual en lo que llevamos en 2018- es su constante ansia por marcar goles. "No se jugar de otra manera", explicó el capitán del conjunto celeste. "Obviamente, cuando te vas haciendo mayor cada vez es más difícil jugar de la misma manera. Se que lo que me ha hecho exitoso a lo largo de mi carrera ha sido darlo todo en los partidos y entrenar cada día. Y con el paso del tiempo, tengo que cuidar más mi tiempo. No me importa si tengo 36, 37 o 20 años. Tengo seguir haciendo las mismas cosas que me han hecho exitoso".



David Villa completa espectacular corrida y define entre dos defensas para el 3-1 de New York Univision Deportes Network 0 Compartir

"[En mi carrera] he tenido muchos grandes compañeros y muchos grandes entrenadores y cuerpos técnicos", valoró el artillero asturiano. "Ellos me ayudan cada día. No puedo anotar goles solo; este es un juego de equipo. Soy exitoso porque dejo todo cada día en la cancha, tengo la suerte que hay que tener... y obviamente, tengo a grandes compañeros", concluyó.

"El de David es un gran logro", comentó el entrenador Patrick Vieira. "En lo personal, creo que es un jugador fantástico. Ustedes pueden ver lo que hace en la cancha, pero yo tengo la oportunidad de trabajar con él cada día y me sorprende su actitud y su deseo de competir cada día y de entrenar", agregó el francés. "Sus goles reflejan lo que es como persona, y él es así cada día en cada práctica. Cuando lo ves trabajar no te asombra que él haya marcado más de 400 goles en su carrera".



2018 es un año de Copa del Mundo. ¿Podría 'el Guaje' ser citado por España para el certamen que se disputará en Rusia en el verano? "Esa decisión no me correspondo. Es una decisión que debe tomar el seleccionador. Mi preocupación es mantenerlo en forma y saludable, como ocurre con todos nuestros jugadores, para que pueda competir cada fin de semana. Si finalmente va al Mundial me alegraré mucho por él, y nuestro club estará muy orgulloso de él".