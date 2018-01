MLS

Erick ‘Cubo’ Torres afirma que por “razones personales” no se dio su traspaso de Houston a Veracruz

El goleador mexicano no piensa de momento en volver a la Liga MX, se siente feliz en Houston, y está enfocado en cumplir su contrato con el Dynamo.

Fue apenas hace unas semanas cuando parecía que Erick ‘Cubo’ Torres de manera inminente volvería a un club mexicano.

Pero después de que las negociaciones entre Houston Dynamo y Veracruz se cayeran, Torres se ha mantenido enfocado en permanecer en la MLS y honrar su contrato con el cuadro texano.

En un artículo publicado en el Houston Chron, Torres dice que esta “feliz” de que equipos mexicanos hayan expresado su interés en él, pero que también está “feliz de estar aquí, y mis intenciones siempre han sido el cumplir mi contrato con Houston”.



De acuerdo con el reporte, Torres aún tiene dos años restantes en su contrato, el segundo siendo una posible opción del club o del jugador.

El goleador mexicano, quien anotó 14 goles la temporada pasada, añadió que existen algunas “razones personales” del porque el acuerdo con los Tiburones Rojos del Veracruz no se materializo pero no quiso entrar en detalles.

“Hay algunas razones personales que no puedo expresar por respeto al Veracruz y a mi carrera”, dijo Torres. “Hablé con mi familia y mi agente sobre mis opciones, y todos coincidimos que lo mejor para mí era quedarme aquí con el Houston Dynamo.



“Estoy en un equipo en el cual he tenido éxito, hay un cuerpo técnico que me respalda, y por muchas otras cosas, he tomado la decisión de quedarme aquí en Houston”, puntualizó Torres.