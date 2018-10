¿Enojado, 'Tata'? Martino no aclaró, pero tampoco negó rumores sobre el Tri

Quizás molesto, quizás cansado, lo cierto es que Gerardo ‘Tata’ Martino no niega ni tampoco ahonda en los rumores y la información que lo pone como la gran opción de la selección mexicana a su banquillo.

“No voy a aclarar lo que no dije, ¿por qué tengo que aclarar algo que no dije? Cuando haya algo que decir, lo voy a decir, por ahora no hay nada nuevo.