En un gran momento de LA Galaxy, Jona ejerce de líder silencioso y responde a sus críticos

Disputó todos los minutos de la actual temporada, aportó un gol y una asistencia. Es mediocampista de quite, balance y control en el equipo con el mejor mes de abril, segundo en su conferencia y segundo en la tabla general de MLS. Jonathan dos Santos se ha convertido en el líder silencioso del LA Galaxy de Zlatan Ibrahimovic y sus luces.

Aún así, el mexicano se tomó el tiempo de sacudir las redes sociales respondiendo a los críticos y dando un ejemplo de su entrega por el equipo dirigido hoy por Guillermo Barros Schelotto.



“La preparación física fue espectacular, me siento en un momento increíble a pesar de que tengo 29 años”, empezó por explicar el menor de los Dos Santos a FutbolMLS, para analizar el buen momento personal.

“La otra parte fundamental del rendimiento es el equipo. Tengo jugadores a mi lado que me ayudan muchísimo, me siento muy cómodo”, destacó el volante como el segundo factor.

El tercer elemento se lo atribuyó el mexicano al día a día interno fuera del terreno de juego. “El ambiente en el equipo también es increíble, mucha alegría que es lo más importante al final”, dijo. “Me siento muy contento, muy feliz por la dinámica, la alegría que se siente con el equipo fuera del campo y ojalá se pueda seguir así”, lanzó.



El número ocho de LA Galaxy no espera que cambie mucho esa dinámica en la semana que se viene,

viajando a Nueva York, y de allí a Columbus, antes de regresa a casa ocho días después y con dos partidos en la bolsa.

“No cambia mucho”, aseguró entorno a la rutina cuando hay dos partidos de visitante consecutivos. “Vamos a cambiar de ciudad, pero el día a día no mucho. Entrenar, descansar, es cierto que son seis horas de viaje pero creo que va a ser lo mismo”, dijo.

Los objetivos para la gira están claros. “Tenemos dos partidos muy importantes fuera de casa, tenemos que ganarlos. El equipo lo ha hecho muy bien en los últimos partidos y tenemos que seguir con la misma mentalidad”, comentó.



CRÍTICAS Y NUEVO ESTILO

Dos Santos es hoy por hoy pieza fundamental en el esquema de Barros Schelotto para un LA Galaxy que suma siete partidos sin perder. Y en el nuevo accionar del mexicano, se han hecho constantes las barridas para cortar transiciones del rival. Casi siempre sin cometer falta, pero evitando el peligro a su zaga.

“Me estoy volviendo un leñero, la verdad”, bromeó Jona antes de explicar el recurso que en los años anteriores en MLS no se le conoció de manera tan frecuente como lo ha usado en este 2019.

“No sé de dónde la he aprendido, la verdad. No he sido un jugador de tanto tirarme al suelo, pero también creo que en esa posición que juego es fundamental el hecho de poder cortar jugadas en el momento exacto, estar bien posicionado”, analizó.

Finalmente, realizó una aclaración sobre el mensaje en redes sociales dirigido a sus críticos.

“Si soy sincero, no soy mucho de preocuparme de lo que diga la gente, pero también es cierto que desde mi llegada se ha criticado que no he dado el ciento por ciento de mí en el club”, empezó por explicar.



Dos Santos contó que necesitó tratamiento para sobrellevar un dolor en el cuello que lo tomó por sorpresa la mañana del partido ante Minnesota y tras jugar, decidió hacerlo público.

“Quería decirlo para que sepan, para que se enteren, que jugando casi sin cuello, cómo lo he

dicho desde el principio, lo he dejado todo por el club y lo seguiré dando hasta que esté aquí”, comentó.



El mediocampistas no puso excusas ante actuaciones pasadas, pero sí dejó entrever razones para un rendimiento corriente. “Son circunstancias que pasan en el fútbol. Si el equipo no está bien, si

hay muchos cambios de entrenadores, un poco de todo, al final puede pasar”, soltó.

Y cerró certificando que LA Galaxy es su casa. “Ojalá pueda estar muchos más años, no solo los dos años que me quedan, porque estoy muy contento aquí, me siento como en casa y ojalá pueda estar más años”.