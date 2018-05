En 'su' día, David Villa agradeció el homenaje de New York City FC con dos goles

New York City FC fue un vendaval -en una tarde de clima poco apacible- y borró del terreno de juego del Yankee Stadium a Colorado Rapids, rival al que goleó por 4-0. Una derrota clara, sin fisuras, y que tuvo a David Villa como protagonista principal. En 'su' día, el español marcó dos goles, y tras el encuentro hizo un repaso a sus sensaciones, sin dejar de lado ningún tema.





EL 'DÍA DE DAVID VILLA'

Antes del comienzo del encuentro, 'el Guaje' fue homenajeado por la ciudad de Nueva York y por el equipo de 'la Gran Manzana', tras superar días atrás la marca de 400 goles en su carrera profesional. "Gracias a todo el mundo por hacer de este día algo tan especial para mí", señaló en el vestuario el delantero español. "Especialmente a los aficionados. Desgraciadamente el día de hoy ha salido con mucha lluvia, y la gente ha venido igual", agregó. "Es un día muy importante para mí y para el club, y ha terminado muy bien. El equipo ha jugado muy bien, nos hemos quedado con los tres puntos y hemos marcado bastantes goles".



EL EQUIPO SUPERÓ MALOS TRAGOS RECIENTES Y VUELVE A MOSTRARSE EN FORMA

"Cuando miras la clasificación, estamos bien", analizó el capitán. "El objetivo es estar arriba, terminar en la posición más alta posible, para entrar en los Playoffs y luego pelear por el título. Pero es pronto, y tenemos que quedarnos con el día a día e ir partido a partido. Hoy la verdad es que estamos muy contentos".





"Esto es fútbol, y se puede ganar o perder", señaló Villa, al referirse a derrotas recientes, ante Portland Timbers y New York Red Bulls. "Lo más importante es poder rehacerse de los malos momentos con victorias que lleguen tan pronto como sean posibles. Ya lo mostramos el año pasado; podemos cometer errores y perder partidos, para luego recuperarnos. Y eso ocurre porque nuestra mentalidad es clara, nuestra filosofía es clara. Todos sabemos lo que debemos hacer dentro de la cancha".



publicidad







CAMBIOS TÁCTICOS EN NYCFC

El 4-3-3 que frecuentemente emplea New York City FC en la MLS, el sábado por la tarde cambió por un 3-4-3, y hasta por un 3-5-2. Para muchos, el conjunto celeste se había vuelto un tanto previsible para sus rivales, y la mutación los ayudó a ser efectivos. "Hemos trabajado durante toda la semana para presentar una táctica diferente a la que venimos mostrando", reconoció 'el Guaje'. "Es importante tener variantes, porque hay equipos que ya saben como jugamos. Hoy el equipo ha salido con un sistema diferente, y nos acoplamos bien. El entrenador me pidió que me retrasara un poco más en la cancha, que me ocupara más del armado de juego junto a Maxi (Moralez) y Rónald (Matarrita), por la izquierda. Para mí nada cambia. Me siento cómodo haciendo eso".



¡Qué se incremente la cuenta! David Villa anota su gol 403 y el NY City ya gana 1-0 sobre Colorado Univision Deportes Network 0 Compartir

EL ELOGIO DE PATRICK VIEIRA

"Hay que dar crédito a los jugadores que rodean a David", comentó en la conferencia de prensa el entrenador de NYCFC. "Creo que jugó bien hoy, aunque no alcanzó su pico de rendimiento. Aún así, hizo dos goles, debido a que los jugadores que lo rodean trabajan duro y trabajan bien", analizó el francés. "Tenemos un sistema que permite que David se exprese, que miestre su talento. Cuando él tenga 45 años, seguirá siendo capaz de anotar goles, porque tiene una gran calidad, es un goleador. No me sorprende. Está haciendo este tipo de cosas desde que tiene 15 años. Mantiene la calma y la compostura frente al arco rival".





EL RECUERDO PARA SUS AMIGOS Y COMPAÑEROS EN ESPAÑA



David Villa sabe que este fin de semana será el de la despedida del fútbol español para dos campeones del mundo como él: Fernando Torres y Andrés Iniesta. "Fernando se marcha del 'Atleti' y Andrés del 'Barça', pero seguirán jugando. ¿Qué decir de ellos? Los considero amigos, más que compañeros", dijo el 7 de NYCFC. "Son dos amigos que me han ayudado dentro del campo y fuera del campo a ser mejor jugador y mejor persona. Les deseo todo lo mejor. Todos los homenajes que les hagan tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona serán poco, por todo lo que ellos han dado y les deseo que disfruten mucho todos esos homenajes. Y les pido que por favor sigan jugando, porque todavía tienen mucho fútbol encima. Vayan donde vayan, que sigan jugando y que nos sigan haciendo disfrutar. Va a ser un placer para mí, más que como compañeros, tenerlos como amigos".



¡Hay Fiesta en Nueva York! David Villa marca un doblete y NY City ya golea 4-0 a Colorado Rapids Univision Deportes Network 0 Compartir

NO PIERDE LA ESPERANZA DE IR A RUSIA CON 'LA ROJA'

La selección de España anunciará su convocatoria a la Copa del Mundo el lunes. Y David Villa se sigue ilusionando con la posibilidad de ser tenido en cuenta por el entrenador Julen Lopetegui. "Trato de no pensar demasiado en eso, porque es algo que me 'enferma'", comentó el delantero, entre sonrisas. "Obviamente, siempre espero la convocatoria. Cuando la selección llama -no importa de qué tipo de partido se trate: amistosos, Copa del Mundo, lo que sea- siempre estoy esperando. Siempre sueño jugar con la selección", expresó con algo de ansiedad. "Es muy difícil, porque España tiene delanteros fantásticos. Muchos delanteros en buena posición ahora mismo. Pero, ya saben. yo siempre espero. Nunca se sabe. Y si no ocurre, puedo cambiar mi mentalidad en cualquier momento. Seguiré enfocado en lo que pasa aquí, entrenando cada día. Y si luego me llaman, ya veremos".



publicidad

SUS CONSEJOS PARA MATARRITA Y WALLACE, Y EL APOYO A COSTA RICA

Dos de los compañeros de Villa en New York City FC -Rónald Matarrita y Rodney Wallace- fueron convocados a la Copa del Mundo por la selección de Costa Rica. "Lo más importante es que disfruten del Mundial. Es el mejor torneo de todos, y muchos grandes jugadores jamás han podido jugarlo. Tienen que disfrutar, no solo de los partidos, sino de todo lo que ocurra. El mejor consejo que puedo darles es que estén preparados para darlo todo", argumentó el campeón con España en 2010.



"En todas las competiciones siempre apoyo a mi equipo, que es España", concluyó 'el Guaje'. "Y si mi equipo no está compitiendo, apoyo al de mis amigos. Tengo a michos amigos en selecciones que van a jugar el Mundial. Rodney y 'Mata' ahora juegan conmigo en este equipo. Por supuesto, apoyaré a Costa Rica si España no puede seguir adelante".