En Seattle Sounders esperan que Raúl Ruidíaz pueda debutar el sábado, ante Vancouver Whitecaps

La 'era Raúl Ruidíaz' en Seattle Sounders ya es una realidad. El delantero peruano se unió el equipo esmeralda el pasado fin de semana, y estuvo en el banco de suplentes en el empata 1-1 como visitante frente a Atlanta United y podría hacer su debut efectivo en el clásico del sábado ante Vancouver Whitecaps (4 pm ET, ESPN+).

El exfutbolista de Monarcas Morelia no pudo tener minutos ante el conjunto entrenado por 'Tata' Martino debido a que los Sounders se quedaron con un hombre menos desde el minuto 63, debido a la expulsión del lateral Jordan McCrary.

“La única razón por la que [Ruidíaz] no entró al partido fue por que después de la segunda [amarilla], necesitábamos a Will Bruin en punta por su altura y fuerza", manifestó el entrenador Brian Schmetzer, en declaraciones que reproduce la web oficial del club. "Necesitábamos que ganara algunos de esos balones. Fue nuestra decisión dejar a Will adentro en un juego más defensivo. Sin duda, veremos a Ruidíaz en casa el próximo fin de semana", prometió el técnico.