En negro y blanco: con el liderato en juego, Rooney y Vela chocan en la sexta semana de MLS

Tras una espectacular semana 5 de la temporada regular -plena de goles y goleadas- la acción de la MLS regresa y se pone en marcha de inmediato, con la visita de LA Galaxy a Vancouver Whitecaps.

VANCOUVER WHITECAPS FC vs LA GALAXY

Viernes, 5 de abril - 10 pm ET (MLS Live en ESPN+)

BC Place - Vancouver, Columbia Británica

En el marco de un difícil inicio de temporada regular, Vancouver Whitecaps cosechó una semana atrás su primer punto en 2019, gracias al empate sin goles ante Seattle Sounders FC en uno de los clásicos de la región de Cascadia.



Entonado por el triunfo 2-1 ante Portland Timbers con dos goles de Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy será un rival de temer para el conjunto canadiense. Pese a que la superficie de juego es artificial en el BC Place, el atacante sueco confirmó su presencia en el partido que abre la sexta jornada.



NEW YORK CITY FC vs MONTRÉAL IMPACT

Sábado, 6 de abril - 1 pm ET (MLS Live en ESPN+)

Yankee Stadium - Bronx, Nueva York

Tras cuatro partidos disputados de manera oficial en 2019 New York City FC todavía no conoce la victoria. Con el esperable debut del delantero centro brasileño Héber, el conjunto celeste intentará revertir su suerte tras caer el pasado fin de semana por 4-0 en su visita a Toronto FC.



Sin Ignacio Piatti -lesionado en una de sus rodillas- el Impact llegará a Yankee Stadium con la necesidad de borrar la mala imagen brindada en la quinta semana de temporada regular, cuando fue goleado 7-1 por Sporting Kansas City.



D.C. UNITED vs LAFC

Sábado, 6 de abril - 3 pm ET (FOX Deportes)

Audi Field - Washington, D.C.

¿Final anticipada? Muchos lo ven de esa manera. O, al menos, como un adelanto de lo que un duelo de este tipo podría significar en la postemporada.



D.C. United -líder de la Conferencia Este- suma 10 puntos tras la disputa de cuatro encuentros y viene de imponerse por 2-1 como visitante a Orlando City SC. LAFC, por su parte, comanda el Oeste y además está en la primera posición en la carrera por el Supporters' Shield, con 13 unidades. El sábado Carlos Vela y sus compañeros aplastaron a domicilio a San Jose Earthquakes con un marcador de 5-0.



TORONTO FC vs CHICAGO FIRE

Sábado, 6 de abril - 3 pm ET (MLS Live en ESPN+)

BMO Field - Toronto, Ontario

9 puntos de 9 posibles. Toronto FC es uno de los mejores equipos en el arranque de la temporada regular, y buscará extender su buena racha el sábado, cuando reciba a Chicago Fire.



El club escarlata viene de una resonante goleada frente a NYCFC, con un memorable debut del jugador franquicia Alejandro Pozuelo. El Fire, por su parte, consiguió una semana atrás el primer triunfo del año gracias a un 1-0 ante New York Red Bulls.



NEW YORK RED BULLS vs MINNESOTA UNITED FC

Sábado, 6 de abril - 7 pm ET (MLS Live en ESPN+)

Red Bull Arena - Harrison, Nueva Jersey

Los Red Bulls son uno de los mejores equipos de la MLS, aunque vienen de perder dos encuentros de manera consecutiva (frente a Orlando City como local, contra Chicago Fire de visita).



El retorno a la senda del triunfo para el conjunto taurino deberá pasar por un triunfo ante Minnesota United, que el pasado fin de semana perdió como visitante por 2-1 frente a New England Revolution.



COLUMBUS CREW SC vs NEW ENGLAND REVOLUTION

Sábado, 6 de abril - 7:30 pm ET (MLS Live en ESPN+)

MAPFRE Stadium - Columbus, Ohio

El Crew intentará mantenerse invicto en su estadio y, al mismo tiempo, no perder pisada de D.C. United en las posiciones de vanguardia de la Conferencia Este. Su rival de turno, New England, llega a Columbus tras cosechar su primera victoria oficial del año.



Una semana atrás el equipo oro y negro derrotó a Atlanta United por 2-0 bajo una lluvia torrencial, mientras que el revolution se impuso por 2-1 a Minnesota United.



ORLANDO CITY SC vs COLORADO RAPIDS

Sábado, 6 de abril - 7:30 pm ET (MLS Live en ESPN+)

Orlando City Stadium - Orlando, Florida

En un duelo de equipos a los que el comienzo de la temporada regular no les ha resultado feliz, 'los Leones' de Orlando recibirán a unos golpeados Rapids.



Si bien Orlando jugó bien como local una semana atrás frente a D.C. United, tuvo que resignarse con perder 2-1 frente al club capitalino. Colorado, por su parte, viene de ser aplastado 4-1 en su estadio frente a un enormemente efectivo Houston Dynamo.



PHILADELPHIA UNION vs FC DALLAS

Sábado, 6 de abril - 7:30 pm ET (MLS Live en ESPN+)

Talen Energy Stadium - Chester, Pensilvania

Un partido al que definitivamente habría que prestar atención: el ascendente Philadelphia Union de Marco Fabián recibe en su estadio al 'revolucionario' y juvenil FC Dallas.



'Philly' viene de derrotar a domicilio por 2-0 a FC Cincinnati, mientras que el club del norte de Texas enlaza victorias, como la que obtuvo una semana atrás frente a Real Salt Lake en Rio Tinto Stadium.



SAN JOSE EARTHQUAKES vs PORTLAND TIMBERS

Sábado, 6 de abril - 8 pm ET (MLS Live en ESPN+)

Avaya Stadium - San José, California

Los dos equipos más urgidos del panorama actual de la MLS se enfrentan el sábado por la noche en el norte de California: San Jose Earthquakes y Portland Timbers se medirán en búsqueda de su primera victoria del año.

Los Quakes vienen de ser arrasados por 5-0 en su estadio por un todopoderoso LAFC, mientras que 'los Leñadores' cayeron por 2-1 en su visita a LA Galaxy.



SEATTLE SOUNDERS FC vs REAL SALT LAKE

Sábado, 6 de abril - 10 pm ET (MLS Live en ESPN+)

CenturyLink Field - Seattle, Washington

El invicto Seattle Sounders recibirá en su estadio al irregular Real Salt Lake, en el encuentro que cerrará la serie de partidos sabatinos en la sexta semana de competición en MLS.



Tras ganar sus tres primeros partidos, una semana atrás Seattle debió conformarse con un empate sin goles frente a Vancouver Whitecaps en la jornada más reciente. Real Salt Lake, por su parte, finalizó por tercera vez consecutiva su partido con 10 hombres, en medio de una clara victoria de FC Dallas por 4-2.



FC CINCINNATI vs SPORTING KANSAS CITY

Domingo, 7 de abril - 3 pm ET (ESPN Deportes)

Nippert Stadium - Cincinnati, Ohio

FC Cincinnati, el equipo debutante en la MLS 2019, buscará recuperarse tras caer en la quinta jornada como local frente a Philadelphia Union.



En MLS Sporting Kansas City viene de aniquilar a Montréal Impact, equipo al que venció por 7-1. Pero el jueves por la noche fue goleado 5-0 por Monterrey en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf.