En las próximas dos jornadas NYCFC será testigo de los movimientos en la cima de la Conferencia Este

Hace cinco partidos que New York City FC no gana en la temporada regular de la MLS, que cada vez está más cerca de su finalización. Esa falta de triunfos no ha puesto al equipo celeste en peligro de cara a su clasificación a los Playoffs; los hombres de Domènec Torrent ocupan con cierta comodidad la tercera plaza de la Conferencia Este, con 49 puntos. Seis unidades por debajo se ubica Columbus Crew SC, la máxima amenaza a la estabilidad celeste. Por encima de NYCFC, prácticamente inalcanzables en este momento, están New York Red Bulls (55) y Atlanta United FC (54).