"En este momento no pienso en volver a Europa", asegura el artillero venezolano Josef Martínez

Martínez tampoco se desvela por la posibilidad de que -debido a su gran momento en la Major League Soccer- pueda regresar en lo inmediato al fútbol europeo. "La verdad es que en este momento no pienso en volver a Europa", respondió el goleador. "Yo estoy muy contento hoy aquí. Pero, obviamente, quedan muchos partidos para que termine el campeonato, y vamos a ver qué me tiene preparado el destino. Por el momento estoy contento en este club".

"No me lamento de lo que pasó", expuso cuando se le consultó sobre su paso por el Torino de Italia. "Si pudiera corregir, corregiría algunas cosas, pero eso me sirvió de aprendizaje. Aprendí muchas cosas, más que nada fuera de la cancha", aseguró, convencido de que por el momento su lugar está en Atlanta. "Quisiera estar aquí. Es el momento en el que estoy, es el camino que me tiene. Eso no se compra ni se consigue en cualquier parte".