En el inicio de la pretemporada de Houston Dynamo, Alberth Elis ratifica su deseo de jugar en Europa

"Todo sigue igual", manifestó Elis. "Mañana [por el lunes] me presento al equipo y pues si pasa algo en los próximos días se sabrá. Si no, estoy listo para jugar este torneo. Estamos esperando. No se exactamente cómo va todo. Pero yo solamente estoy esperando, estoy listo. Si toca quedarse, pues me quedo. Y si me voy, trataré de aprovechar la oportunidad".