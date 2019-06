En busca de los cuartos de final, los equipos de MLS buscan avanzar en la Copa Abierta

Los octavos de final de la Copa Abierta de Estados Unidos está aquí con una serie de partidos que involucran, en su gran mayoría, a equipos de Major League Soccer.

Este es el programa de actividades de esta semana en el torneo de eliminación directa de la federación de Estados Unidos:

COLUMBUS CREW SC vs ATLANTA UNITED FC

Martes, 18 de junio (7 pm ET / ESPN+)

MAPFRE Stadium - Columbus, Ohio

Para Columbus este será el primer partido de octavos de final de la Copa Abierta desde 2016, tras superar en la cuarta ronda a Pittsburgh Riverhounds (USL Championship) por 1-0 en MAPFRE Stadium una semana atrás.

El antecedente más cercano entre ambos equipos es el partido del 30 de marzo -por la temporada regular de MLS- que finalizó con una victoria como local por 2-0 de Columbus Crew.



A Atlanta United le tomó más trabajo del esperado alcanzar esta instancia. El vigente campeón de MLS tuvo que llegar al tiempo adicional para derrotar por 3-1 a Charleston Battery la semana pasada.



HOUSTON DYNAMO vs MINNESOTA UNITED FC

Martes, 18 de junio (7 pm ET / ESPN+)

BBVA Stadium - Columbus, Ohio

Por segundo año consecutivo, Houston Dynamo recibirá a Minnesota United en los octavos de final de la Copa Abierta de Estados Unidos. El ganador de esta serie se medirá al vencedor del emparejamiento entre FC Dallas y New Mexico United.



El 25 de mayo, en un partido de temporada regular, 'los Loons' se impusieron por 1-0 a Houston Dynamo con un gol de Romain Metanire.

El Dynamo -vigente campeón de la Open Cup- llegó a la quinta etapa del certamen de eliminación directa tras superar por 3-2 a Austin Bold FC en la cuarta ronda.

Minnesota United FC, por su parte, llegó a los octavos de final luego de golear por 4-1 a Sporting Kansas City días atrás.



D.C. UNITED vs NEW YORK CITY FC

Miércoles, 19 de junio (7 pm ET / ESPN+)

Audi Field - Washington, D.C.

D.C. United alzó entres ocasiones la Copa Abierta de Estados Unidos, mientras que NYCFC apenas logró su primera victoria en el campeonato. En cuartos de final, el vencedor de este duelo entre equipos de la Conferencia Este jugará contra quien gane el emparejamiento entre Orlando City SC y New England Revolution.

El club de la capital estadounidense clasificó a los octavos de final gracias a una victoria 2-1 en tiempoadicional contra Philadelphia Union.



El 21 de abril, el equipo celeste neoyorquino se impuso como visitante por 2-0 a D.C. United en un encuentro de temporada regular de MLS.

En los cuatro años anteriores, New York City FC perdió la totalidad de sus partidos en la Copa Abierta. El primer triunfo llegó el miércoles pasado con un 4-0 ante North Carolina FC (USL Championship).



ORLANDO CITY SC vs NEW ENGLAND REVOLUTION

Miércoles, 19 de junio (7:30 pm ET / ESPN+)

Exploria Stadium - Orlando, Florida

Orlando City buscará clasificar a los cuartos de final de la Copa Abierta por segundo año consecutivo cuando reciba a New England Revolution, un habitual en las instancias finales del torneo.

'Los Leones' llegaron a los octavos de final gracias al 3-1 de la semana pasada frente a Memphis 901 FC.



Los 'Revs' consiguieron una dramática clasificación a los octavos de final de la Open Cup luego de imponerse a domicilio por 3-2 a New York Red Bulls el martes por la noche.



FC DALLAS vs NEW MEXICO UNITED

Miércoles, 19 de junio (7:30 pm ET / ESPN+)

Westcott Field - Dallas, Texas

FC Dallas viene de una cómoda victoria frente a OKC Energy FC, y ahora tiene por misión eliminar a New Mexico United, uno de los dos supervivientes de la USL Championship en la Copa Abierta de este año. El vencedor de este encuentro tendrá por rival en los cuartos de final al ganador del emparejamiento entre Houston Dynamo y Minnesota United FC.



New Mexico United alcanzó los octavos de final tras superar por penales a Colorado Rapids en la cuarta ronda de la U.S. Open Cup.

SAINT LOUIS FC vs FC CINCINNATI

Miércoles, 19 de junio (8:30 pm ET / ESPN+)

World Wide Technology Soccer Park - Fenton, Missouri

Luego de derrotar a Louisville City en la cuarta ronda, FC Cincinnati volverá a encontrarse con un viejo rival en la USL, cuando el miércoles por la noche visite a Saint Louis FC. El ganador de este partido se medirá en los cuartos de final al ganador del emparejamiento entre Columbus Crew y Atlanta United.



Saint Louis (USL Championship) protagonizó una de las noticias de la semana pasada al imponerse por 2-1 a Chicago Fire.

FC Cincinnati clasificó a los octavos de final al imponerse la semana pasada por 2-1 a Louiseville.



PORTLAND TIMBERS vs LA GALAXY

Miércoles, 19 de junio (11 pm ET / ESPN+)

Providence Park - Portland, Oregón

Timbers y Galaxy volverán a enfrentarse por tercera vez en los últimos cuatro años en esta instancia de la Copa Abierta de Estados Unidos.

Portland jugará los octavos de final luego de imponerse 2-1 a domicilio ante Seattle Sounders FC, con dos goles del jugador franquicia argentino Brian Fernandez.



Por segundo año consecutivo, LA Galaxy llegó a los octavos de final de la Copa Abierta luego de superar a un equipo de aficionados. La semana pasada los hombres de Guillermo Barros Schelotto se impuso por 3-0 al Orange County FC, de la NPSL.



LAFC vs SAN JOSE EARTHQUAKES

Jueves, 20 de junio (10:30 pm ET / ESPN+)

Banc of California Stadium - Los Ángeles, California

Los Angeles Football Club no tuvo problemas para superar por 3-0 a Real Salt Lake como visitante en Rio Tinto Stadium.

Las cosas no fueron tan sencillas para acceder a los octavos de final, que tuvo que esforzarse para vencer 4-3 a Sacramento Republic en Avaya Stadium.