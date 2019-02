Emocionado por enfrentar el equipo de toda su vida, Nico Lodeiro pide reacción a Sounders

El local jugó con una nómina alternativa y fue ampliamente superado por el club uruguayo, que ejerció un amplio control en el encuento. Pese a la presencia de Nicolás Lodeiro en el once inicial, el club estadounidense nunca logró establecer su ritmo de juego, pese a haber creado aisladas jugadas de peligro.

Pero el resultado no era lo más importante. Lodeiro disfrutó la oportunidad de enfrentar al equipo que lo “hizo crecer como futbolista” y del cual sigue siendo un fiel hincha.

Hasta el momento, la escuadra dirigida por Brian Schmetzer no ha logrado ganar ninguno de los juegos pactados esta pretemporada. Aunque los resultados no cuentan en esta fase, el funcionamiento ha tenido altibajos. Algo que Lodeiro sabe mejor que nadie, aunque está seguro de que se podrán hacer los ajustes necesarios antes del primer partido de la temporada regular que se jugará en casa.

No obstante, el positivismo del capitán no le quita de la mente el verdadero objetivo, que es dominar la parte inicial del torneo de liga y no volver al mal hábito de necesitar tener un repunte casi milagroso para entrar a la postemporada.