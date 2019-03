El todo por el todo: Red Bulls y Houston buscarán remontar frente a Santos Laguna y Tigres

Doble duelo entre equipos de Estados Unidos y México, con dos plazas en las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf en juego. De momento, el panorama es muy favorable para Santos Laguna y Tigres , que la semana pasada ganaron como visitantes frente a New York Red Bulls y Houston Dynamo , respectivamente.

SANTOS LAGUNA vs NEW YORK RED BULLS

Martes 12 de marzo, 9 pm ET (Univision Deportes)

Estadio Corona - Torreón, Coahuila - México