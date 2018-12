'El Tiburón' Marco Ureña, seleccionado por Chicago Fire en el Draft de Jugadores Libres

Los New York Red Bulls incorporaron a Marcus Epps tras hacer un intercambio con San Jose Earthquakes para adquirir el primer turno en este draft. Epps llega al conjunto taurino desde Philadelphia Union, donde marcó tres goles y generó tres asistencias en 32 partidos (15 como titular) en dos temporadas. Originalmente fue elegido en el turno número 25 en el SuperDraft de 2017. Los Red Bulls enviaron a cambio a San Jose su elección en segundo turnp de elección en el SuperDraft de 2019.

Los jugadores que no fueron seleccionados el miércoles son libres de firmar con el club con el que lleguen a un acuerdo.

El Draft de Jugadores Libres incluye a futbolistas que no son elegibles para el Draft de Reingreso o de Agencia Libre y A) están fuera de contrato y no han recibido una Oferta Genuina, o B) las opciones sobre sus contratos no han sido ejercitadas.