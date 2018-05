"El tema no se ve bien": preocupación en New York City FC por la lesión de Yangel Herrera

"Lo que puedo decirles es que el tema no se ve bien, para nada. Uno siempre quiere ser optimista, pero no luce bien". Con tono sombrío, de esa manera se refirió Patrick Vieira -entrenador de New York City FC- sobre la lesión que sufrió el volante venezolano Yangel Herrera en el minuto 14 del partido que el conjunto de 'la Gran Manzana' perdió el viernes por 3-1 en su visita a Houston Dynamo.