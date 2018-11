Con este espectacular mosaico la afición de Atlanta United FC comienza a despedirse de Gerardo Martino

La euforia que envuelve a la afición de Atlanta no hace olvidar la realidad. En 2019 el entrenador rosarino -uno de los 'padres' del exitoso proyecto en el que se convirtió #ATLUTD- no estará. Por eso, antes del enfrentamiento ante el conjunto celeste, la afición local mostró un enorme tifo en homenaje a su entrenador.

"Estoy muy agradecido por el cariño que me han brindado a lo largo de estos dos años", señaló el técnico rosarino tras el encuentro. A Martino se lo vio emocionado cuando la hinchada mostró su espectacular homenaje. "La verdad es que me pone muy feliz, me pone muy contento. Yo he estado muy involucrado con todo lo que es Atlanta United, sus jugadores, sus fans, y la verdad que es un hermoso reconocimiento el que me ha dado la gente de Atlanta".