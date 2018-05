El sube y baja de los últimos dos campeones de la MLS: Toronto y Seattle buscan salir del fondo

Hoy -tras algunas idas y vueltas en el inicio de la temporada 2018-, Toronto y Seattle están lejos de que todos esperaban. Los dos últimos monarcas ocupan actualmente posicones poco privilegiadas, tanto en la Conferencia Este como en la del Oeste. Si bien queda mucha liga por delante, TFC y los Sounders buscan revertir cuanto antes su pesar para volver a instalarse en posiciones de mayor privilegio. La MLS no para, y Toronto y Seattle se esfuerzan para salir del pozo en el que se metieron en los tres primeros meses de competición.

LAS LESIONES NO TUVIERON PIEDAD CON TORONTO FC EN EL COMIENZO DEL CURSO

La situación en el fondo de la cancha comienza a tomar color. Si bien no tienen una fecha concreta de regreso, Justin Morrow y Ashtone Morgan comienzan a entrenar parcialmente con el plantel, aunque se ejercitan de manera individual. Nick Hagglund reapareció en el partido de la última jornada que finalizó con derrota frente a FC Dallas. Y Chris Mavinga va paso a paso, en un proceso de recuperación lento ante un cuadro de lesiones combinadas.

"Tenemos a tres o cuatro muchachos que están a punto de reunirse con el grupo, y eso es bueno", dijo esta semana el entrenador Greg Vanney. "Quremos que regresen tan pronto les sea posible, pero siempre dentro del proceso. Tal vez hemos apresurado a algunos de sus jugadores, o ellos se han apurado, y en algunas de esas situaciones la cosa no nos ha servido demasiado".

De mitad de cancha hacia adelante también se notan las bajas; la fecha de regreso de Jozy Altidore no está determinada y ese hecho podría demorar algunos meses más.

Toronto FC perdió tres de sus últimos cuatro encuentros en la MLS. Con once partidos disputados, el cuadro escarlata ocupa la novena posición de la Conferencia Este, con 10 puntos (a ocho unidades de New England Revolution, el sexto). La sucesión de malos resultados comienza a preocupar en el club de la provincia de Ontario, como lo expresó recientemente el capitán Michael Bradley.

La buena campaña del equipo en la Liga de Campeones de la Concacaf y la frustración de perder en la serie final frente Chivas de Guadalajara también pueden estar pasando factura al plantel. El plantel casi invencible de la temporada 2017 todavía no ha aparecido en forma en la MLS 2018. Problemas físicos y las rotaciones efectuadas durante el torneo internacional han privado al cuadro escarlata de poder lucir a todo su potencial en la liga.

Seattle -campeón en 2016, subcampeón en 2017- atraviesa por momentos que, en apariencia, son más graves. La de los Sounders es una historia que, para desgracia de sus aficionados, se repite semana tras semana. El equipo juega relativamente bien en todas sus líneas, tiene el balón, pero no consigue anotar. El conjunto esmeralda no pudo marcar goles en 7 de los 10 partidos que ha jugado hasta ahora, una situación que lo ha relegado a la undécima posición de la Conferencia Oeste, con 8 puntos.

Clint Dempsey no está en su mejor momento como definidor (acumula 6 encuentros sin anotar, la segunda peor racha desde que se unió a Seattle), Jordan Morris se perderá gran parte de la temporada por lesión, y Will Bruin acaba de salir de la fase de recuperación de sus recientes molestias. A Sounders le cuesta una enormidad enviar la pelota dentro del arco rival, y por ahora no parece haber demasiadas soluciones al alcance de la mano del cuerpo técnico liderado por Brian Schmetzer.