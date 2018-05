El 'Rey del Gol' en Nueva York tendrá su jornada propia: el sábado será 'el Día de David Villa'

David Villa y sus 401 goles: “Celebras cuando se termina el trabajo y aún no ha terminado”

El sábado, New York City FC enfrentará a Colorado Rapids en el Yankee Stadium (1 pm ET, ESPN+), en un partido correspondiente a la Jornada 12 de la temporada regular de la MLS. Pero no será un partido más, sino que será el momento más alto del 'Día de David Villa', proclamado oficialmente de esa manera por el alcalde de 'la Gran Manzana', Bill de Blasio.





La medida es un homenaje más de los muchos que 'el Guaje' ha recibido luego de marcar días atrás el gol número 400 de su muy exitosa carrera profesional.

Durante todo el 'David Villa Day' los aficionados de NYCFC podrán dejar mensajes de felicitación al capitán en la 'fan zone' que se habilitará a esos efectos. El lema oficial en el estadio será un omnipresente 'Villa 400', que será visible en banderas y camisetas.



Homenajes similares se realizaron con anterioridad con otras figuras del equipo celeste. Frank Lampard tuvo 'su' día en 2016. Y en diciembre de 2017 el turno fue para 'el Maestro' Andrea Pirlo.

El pasado domingo, David Villa marcó su gol número 402 en el empate 2-2 de New York City FC ante Los Angeles Football Club. Desde el inicio de su trayectoria profesional el futbolista asturiano ha marcado goles para Sporting de Gijón, Real Zaragoza, Valencia CF, la selección española, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Melbourne City FC y NYCFC.