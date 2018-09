El regreso del cuarto jinete del ‘Infierno Azul’ ratifica la condición de candidato de Sporting KC

Solo los ataques de los cuadros angelinos han sido más productivos, pero con la diferencia de que Sporting sigue contando con una solidez defensiva y un balance que los de California no cuentan, por lo la diferencia de goles de KC es superior a cualquiera en su conferencia.

Pero para el partido ante Orlando City del fin de semana pasado, no contaron con ninguno de ellos, ya que los tres fueron convocados por sus respectivas selecciones. Partido en el cual, se jugaban ponerse como sublíderes y a un punto de los texanos.

La respuesta no estaba precisamente en otro delantero. La respuesta estaba en el que había comenzado la era de KC como equipo de ‘punch’ al frente en el arranque de campaña, cuando en plena víspera de primavera, tomó a todos por sorpresa desde su posición de volante.

Sin embargo, para abril, una lesión lo margino durante varios meses. Igual Sporting seguía con buenas rachas, no por nada se ha mantenido en la cima del Oeste a lo largo de la campaña, pero surgía la incógnita no solo si Gutiérrez sería una estrella fugaz, pero si sería capaz de recuperar su lugar en el once.