'El Profe' Osorio mira al norte: Paraguay citó a 6 jugadores de la MLS para campamento de octubre

Miguel Almirón y 'Tito' Villalba (Atlanta United), 'Kaku' Romero Gamarra (New York Red Bulls), Jesús Medina (New York City FC), Cristhian Paredes (Portland Timbers) y Cristian Colmán (FC Dallas) fueron citados al campamento que en octubre realizará 'la Albirroja', pese a que el equipo nacional no tiene programado ningún encuentro amistoso.