El presidente de FC Cincinnati sabe del “monumental reto” que tiene y anhela “grandeza” para el club

“Hemos sido un equipo muy exitoso en la USL, pero ese no es el standard”, dijo Berding en la entrevista realizada por Sharon Coolidge. “Queremos ser un equipo muy exitoso de la MLS.

“Queremos ganar por nuestra ciudad. Eso no requiere ser promedio. Requiere grandeza”.

La transición para los últimos dos clubes que llegaron de la USL a la MLS ha sido bastante complicada en el terreno de juego. Orlando City debutó en 2015 y todavía no ha tenido una campaña ganadora a pesar de contar con Kaká en sus primeras tres temporadas. Minnesota United debutó en 2017, y va para su segunda campaña sin conocer Playoffs.

Ambas habían sido bastante exitosas en la USL, al igual que Cincy. Pero, por sus declaraciones, Berding apunta más bien a lo logrado por las tres últimas franquicias de expansión que empezaron de cero y que han tenido un éxito pronunciado, el caso de New York City FC (2015), Atlanta United (2017), y LAFC (2018).

Solo el tiempo dirá si los esfuerzos del presidente de Cincy y todo el club son suficientes para sus altas expectativas. Pero de entrada, entienden que no será sencillo y no se duermen en sus laureles de pensar que porque triunfaron en la USL lo harán en la MLS – no quieren repetir los errores de otros.