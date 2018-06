El nuevo entrenador de NYCFC, en sus propias palabras, y tratando casi todos los temas

Mientras New York City FC espera que termine el proceso legal que le permita a su nuevo entrenador llegar a la ‘Gran Manzana’ aficionados del equipo y de la MLS tienen tiempo para conocer más del hombre a quien se ha conocido como ‘la mano derecha’ de Pep Guardiola a lo largo de su impresionante carrera, coronada por una impresionante lista de títulos.

Con eso en mente, hicimos la tarea para presentarles a Domènec Torrent en sus propias palabras. Recorrimos entrevistas en diferentes momentos de su carrera para encontrar conceptos, formas de ver el fútbol y pistas para que se pueda ir haciendo una idea entorno a si la nueva etapa de NYCFC va a consolidar la filosofía que se quiso implementar con el uso de Patrick Vieira por el banquillo del equipo.

¿Se mantendrá el 4-3-3 ?

“No hay un sistema que sea mejor que otro. Me concentro en los jugadores. Si se quiere jugar por las bandas y no se tiene jugadores específicos. Si se quiere un 4-3-3 con extremos y no se tienen buenos extremos, hay otro problema. La esencia no viene de los sistemas” (cita de 2017)



¿Equipo ofensivo aunque no se defienda bien?

“Tener muchos jugadores con habilidades técnicas que le dan calidad al fútbol del equipo no significa que no se pueda defender bien”. (cita de 2017)

¿La idea es que el fútbol de NYCFC se acerque cada vez más al de Guardiola aunque MLS sea tan física y veloz?

“La gente vende la idea de que Pep trató de cambiar el fútbol alemán o tratará de cambiar el fútbol Inglés. Simplemente no es así. Fuimos a Alemania e inmediatamente nos dimos cuenta de que teníamos que aprender a lidiar con el estilo del contraataque y que el fútbol era mucho más físico. Por eso tuvimos que combinar eso con la idea de controlar la posesión. El Bayern ganó el triplete con un estilo de fútbol mucho más de extremo a extremo. Con Pep se controlaba el juego más. Hay muchos estilos diferentes en el fútbol y cualquiera de ellos puede tener éxito” (cita de 2016)

¿Va a cambiar el fútbol de posesión y la salida desde el fondo con pelota?

“Nunca pensamos en cambiar la idea, ni siquiera cuando las cosas no salieron bien. El deseo de dominar los partidos con la tenencia de la pelota es intocable”. (Cita de 2018)



¿Tenía interés dese antes en dirigir en solitario dejando a Guardiola?

“¿Verme como técnico en un equipo de primera división? Claro. He aprendido mucho, tengo muchas experiencias. Antes a llegar a un equipo de Segunda División encontré jugadores que habían estado en categorías superiores y me preguntaba qué tipo de relación iba a tener con ellos. Ahora, he estado con jugadores de clase mundial que muestran respeto y a los que he visto que puedo ofrecerles cosas". (Cita de 2016)

¿Hay ligas en donde definitivamente no se puede jugar bien?

“Pep ha mostrado que el fútbol es transversal, que puede ser jugado bien en cualquier parte. Se ha mostrado que el buen fútbol no tiene fronteras”. (Cita 2018).

¿Qué tiene usted de especial para haber trabajado tanto tiempo y ganar tantos trofeos al lado de Guardiola?

“En mi lugar podrían haber muchos. Hay que tener un poco de surte, encontrar la conexión, muchas horas de hablar y descubrir que se tienen las mismas ideas, que se habla el mismo lenguaje futbolístico". (Cita de 2016)



¿Qué tan largo es un día de trabajo?

“Un día regular en la sede del equipo empieza a las 8 de la mañana y termina al rededor de las 7 de la tarde, todos los días que estamos en casa”. (Cita de 2017)

¿Estando con Guardiola, hay tiempo para desconectarse del fútbol?

“Quizá en pretemporada, hay un poco más de tiempo para salir a una cena. Pero al final las cervezas terminan alineando un 4-3-3 o un 3-4-3”. (Cita de 2017)

¿Sufre o disfruta durante los partidos?

“Me veo jubiloso en un campo de fútbol. Me veo en una cancha porque es mi pasión. Para mí, cada juego es una fiesta y los disfruto todos”. (Cita 2016)

Guardiola sobre Torrent siendo técnico en solitario

“Él (Domènec) es el segundo entrenador solo de cargo porque actúa como el primer entrenador y tiene todas las capacidades de serlo”. (Cita 2018)