'El Mazinger' volvió a la vida en un momento complicado para Seattle

Si algo estaba claro en la víspera de este partido era la significante cantidad de bajas que tendría el conjunto local. Con cuatro elementos titulares descartados para ese juego la profundidad del plantel sería exigida hasta el último hombre. Fue una oportunidad ideal para Román Torres, quien estaba ansioso de regresar al once inicial, tras una actuación insatisfactoria en su visita al Banc of California Stadium, producida días atrás.



“ Creo que los 90 minutos del fin de semana pasado me sirvieron mucho y también estos 90 de

hoy me van sirviendo. En lo físico me sentí muy bien, eso es muy importante, y creo que poco a poco con los minutos que me del técnico, espero agarrar nuevamente el ritmo y consolidarme en la parte defensiva”, valoró Torres.