El Manchester City adquiere el pase de joven atacante de New York City FC en la MLS

New York City FC anunció este martes la transferencia del atacante Jack Harrison al Manchester City FC, en el marco de un contrato de tres años y medio de duración. El futbolista inglés fue cedido inmediatamente al Middlesbrough FC hasta el final de la presente temporada.

Harrison fue elegido en el primer lugar en el SuperDraft de la MLS de 2016 y vistió la camiseta de NYCFC en 59 ocasiones. En dos temporadas con el cuadro neoyorquino el número 11 marcó 14 goles, un hecho que despertó la atención de varios equipos europeos.



"Estaré agradecido para siempre con todo el mundo en New York City FC por haber tenido fe en mí y haber hecho el esfuerzo por contratarme en el Draft 2016 de la MLS", manifestó Jack Harrison a través de la web oficial del club estadounidense. "En NYCFC me sentí como en casa desde el momento en el que llegué. El club me proporcionó algunas de las mejores experiencias de mi vida".

"Me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas vinculadas con NYCFC", continuó Harrison. "Me siento increíblemente afortunado por haber sido parte de este equipo y de este club. Gracias al fantástico personal, los compañeros que han hecho que cada día desarrollara mi juego, y los apasionados aficionados que me alentaron, los recuerdos de mis dos años en NYCFC vivirán conmigo por siempre".



"Representar a la ciudad de Nueva York ha sido algo muy especial en mi vida, y seguiré apoyando al equipo desde lejos, en 2018 y en los años por venir", finalizó el volante ofensivo.



"Jack es un talento que entusiasma, y que deja Nueva York con nuestros mejores deseos", señaló el director deportivo de New York City FC, Claudio Reyna. "Habla muy bien de nuestro cuerpo técnico, de nuestros entrenadores y de nuestros visores el hecho de que haya ayudado a Jack a desarrollarse hasta captar el interés de varios clubes europeos", agregó. "También habla bien sobre el futuro de nuestro club y el futuro del fútbol en Estados Unidos. Comenzamos a observar a Jack cuando él era muy joven y ahora ya ha sido convocado por la selección Sub-21 de Inglaterra".

"Ha sido un placer trabajar con él en estados dos temporadas", agregó el entrenador en jefe, Patrick Vieira. "Jack se desarrolló muy rápidamente gracias a su trabajo duro y su talento. Es un jugador apasionado por este juego y siempre busca progresar. Le deseamos lo mejor en el inicio de un nuevo capítulo en su carrera. Seguiremos con entusiasmo su progreso en Europa".