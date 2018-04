El 'Mago' se ilusiona con la final: Toronto FC espera hasta última hora la recuperación de Víctor Vázquez

Lo que mata es la espera. La cuenta regresiva se acerca cada vez más al objetivo: la definición de la Liga de Campeones de la Concacaf. Un goteo que pone a prueba los nervios y la paciencia de Víctor Vázquez y su equipo, Toronto FC.

El miércoles por la noche (9:30 p.m. ET, Univision Deportes Network) el cuadro escarlata saldrá a la cancha para intentar darle la vuelta al mal trago de la semana pasada, en el que cayó por 1-2 en el BMO Field ante Chivas, por el encuentro de ida de la serie final. Y para ir a la conquista de ese logro máximo Toronto FC espera contar con una de sus piezas fundamentales.



El español Vázquez fue uno de los factores determinantes en la soberbia campaña llevada a cabo por Toronto FC en 2017, pero una lesión lo ha mantenido al margen durante los momentos más relevantes de la Liga de Campeones este año. ¿Logrará recuperarse para poder participar en el momento cumbre del equipo canadiense?

"Es un problema en la espalda, pero que se traslada hacia abajo, con sensaciones en la pierna y su pie", explicó el entrenador Greg Vanney al abordar el tema de la dolencia en uno de los nervios del enganche catalán. "También tiene algún tipo de sensación en la cadera", añadió. "Al principio fue difícil determinar qué le pasaba, hasta que fuimos capaces de hacerle varios estudios, ver a algunos especialistas, y establecer exactamente cuál era el problema. Una vez que lo conseguimos, tuvimos un panorama más claro sobre el tiempo de recuperación".



"Es una de esas cuestiones que no necesariamente empeoran, pero que hasta que el nervio 'se calma' el futbolista sigue teniendo esas sensaciones", continuó Vanney. "Algunas de ellas comienzan a desaparecer. Estamos cerca de eso. Es una ventana de recuperación de entre seis y ocho semanas de recuperación, y ahora estamos sobre la sexta semana. Esperamos que la mejora sea significativa y que Víctor pueda cumplir un papel en la final".

Vázquez no solo se perdió el partido de ida de la serie final frente a Chivas, sino que tampoco pudo disputar las semifinales frente al América, y cumplió un papel secundario en los cuartos de final frente a Tigres UANL, equipo ante el que jugó 15 minutos en la ida y otro cuarto de hora en la revancha.



El exvolante del Cruz Azul no ha jugado 90 minutos completos desde el 27 de febrero, fecha del partido de desquite ante Colorado Rapids, por los octavos de final de la Liga de Campeones. Sin una solución quirúrgica a mano, Toronto FC y Vázquez se vieron forzados a ejercitar la paciencia y a esperar.



"No es que él no pueda moverse; se puede mover", aclaró Vanney. "El problema es que su pie se adormece después de una serie de repeticiones. Con ese tipo de cosas no se puede jugar". La buena noticia, sin embargo, es que el centrocampista formado por el FC Barcelona fue parte de los entrenamientos desde la llegada del equipo canadiense a Guadalajara. La decisión sobre la disponibilidad del español se tomaría a última hora del martes.





Desde inicios de marzo todo ha sido bastante poco estimulante para el 7 de Toronto FC. "Se ha sentido frustrado, extremadamente frustrado", aceptó Vanney. "Ahora está más feliz porque sabe que está cerca de su recuperación, y ya puede hacer más cosas. Pero en todos estos últimos partidos grandes no ha sido capaz de aportar".



La ausencia de Vázquez ha sido cubierta de manera principal por Jonathan Osorio -quien en estos momentos es el máximo artillero del torneo de Concacaf, con cuatro goles- y Marky Delgado. "Ellos han estado grandiosos. Son diferentes. Son muchachos con un talento diferente, así como Víctor tiene un talento diferente también".