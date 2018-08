El Juego de las Estrellas: un espectáculo con tareas tácticas y el objetivo de no ser expuesto

Massimiliano Allegri y Gerardo ‘Tata’ Martino buscarán este miércoles en la noche (7:30 PM ET, UniMás) ofrecer espectáculo, pero sobre todo poner sobre el terreno de juego un planteo táctico con dos objetivos diferentes.

Para la Juve, el Juego de las Estrellas en Atlanta será su tercero y penúltimo encuentro de la gira por los Estados Unidos. Viaje en el que no participan hombres como Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Juan Guillermo Cuadrado, Rodrigo Bentancur y Douglas Costa.

Por su parte, Martino, técnico de Atlanta United FC y encargado para esta ocasión del Equipo de las Estrellas de MLS, tendrá seguramente como objetivo demostrar que el nivel de la liga estadounidense sigue creciendo (y no valorado en que gane o pierda el partido), con una buena presentación desde el punto de vista táctico y técnico.

Una herramienta de la que puede echar mano ‘Tata’ es el hecho de que cinco hombres convocados para el Equipo de las Estrellas son dirigidos suyos en Atlanta United. Por un lado las pequeñas sociedades en el factor a favor, por el otro la necesidad de no ‘clavarse el cuchillo’ jugando con ellos demasiados minutos afectándolos para lo que le queda a su escuadra de cara a los Playoffs.

4-3-3 vs ?

Con uno que otro cambio en el once, que probablemente a esta altura no afecte mucho el rendimiento, los titulares de Juve en el Mercedes Benz Stadium podrían ser: Wojciech Szczesny; João Cancelo, Mattia Caldara, Daniele Rugani, Alex Sandro; Sami Khedira, Miralem Pjanić, Emre Can; Federico Bernardeschi, Andrea Favilli y Matheus Pereira.