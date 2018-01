'El Homie' Castillo tras firmar con Colorado: "Estoy emocionado de jugar en el país donde nací"

Tras 13 años jugando en Liga MX, Edgar Castillo llegó a Colorado Rapids para debutar en MLS. El lateral izquierdo, nunca había jugado fútbol profesional en el país que lo vio nacer.

“Mira no más donde vuelvo a caer”, dijo Castillo a FutbolMLS.com haciendo referencia a que su casa será Denver, sede de Los Rapids y lugar donde debutó con la selección mexicana en el fútbol internacional.

“Estoy muy contento de estar aquí, de llegar a Colorado para esta nueva oportunidad que me da la vida”, aseguró el zurdo de 31 años de edad y quien jugara con ocho equipos de Liga MX consiguiendo dos títulos.





Castillo nació en Nuevo México, Estados Unidos, pero debutó profesionalmente con Santos Laguna en México. “Fueron casi 13 años en equipos grandes de allá y ahora vengo a jugar en el país donde nací”, explicó el lateral conocido también como ‘El Homie’, quien reveló que llegó a Colorado a préstamo por un año con una opción de compra.

Cris Barbosa, de la agencia 911 Talent Managment, el agente de Castillo, contó que el contrato incluye bonos para ciertos logros como número de juegos, objetivos grupales cumplidos y premios individuales.

“La MLS ha subido mucho de nivel los últimos años y ahora me toca llegar a poner de mi parte para conseguir los objetivos del Club y del entrenador”, dijo.



Colorado Rapids sufre una transformación, que incluye una nueva filosofía, varios refuerzos y un nuevo entrenador, Anthony Hudson. “Luce como un buen tipo”, describió Castillo. “Se ve que es muy apasionado al fútbol y piensa en cosas grandes, en conseguir cosas importantes”.





Y mucho tiempo no tendrán antes de enfrentar un verdadero reto, pues tras comenzar la pretemporada el 20 de enero, Colorado Rapids enfrentará en la llave de la Liga de Campeones de CONCACAF a Toronto FC.

“Ellos son los campeones de la liga, ellos son los favoritos”, aseguró ‘El Homie’, “pero para eso nos estamos reforzando y trabajaremos desde el primer día para hacer un buen partido allá y cerrar de la mejor manera en casa”.

Castillo reveló que Tim Howard, el arquero del seleccionado estadounidense y de los Rapids, fue parte importante de su llegada a la MLS. “Todo empezó con él, porque me empezó a preguntar si me gustaría jugar con ellos, y el interés fue creciendo”.

Aunque no fue una transacción simple, “los contactos arrancaron hace varios meses, per no había un acuerdo que beneficiara a todas las partes. Ahora todos quedaron contentos y yo también”, dijo, aprovechando para agradecer a Monterrey por la disposición para su traslado.





En ‘Rayados’ Castillo no tuvo su mejor época, según él por motivos que se salieron de control. “tuve lesiones que no esperaba y a partir de allí un bajón en mi rendimiento, ahora buscaba continuidad y a eso vengo”.

El zurdo aseguró que las cosas quedaron bien con Antonio Mohamed, el entrenador de ‘La Pandilla’, pero puso sus ojos directamente en el presente y un futuro en MLS.

Ahorita no pienso sino en estar aquí, y si me va bien ojalá quedarme el resto de mi vida”.

Junto a Castillo, Colorado Rapids presentó a Jack Price, mediocampista ofensivo inglés de 25 años de edad.